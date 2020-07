The Grand Buffet & Hafner šokujú novým videom k skladbe Bože, božee

Zaujímavá titulná ilustrácia obalu

Hafner si strihol rovno dvojrolu

Na výrobe pracoval mnohočlenný tím

23.7.2020 (Webnoviny.sk) - The Grand Buffet & Hafner vypustili do sveta svoj nový videoklip k singlu Bože, božee. Spolupráca dvoch svojských umelcov, Petra Lipu ml. a Tomáša Hafnera, však začala už pred rokom.„Na jar minulého roka som Tomina zavolal ako hosťa na koncerty do môjho projektu The Grand Buffet. Spolu sme zahrali viacero koncertov a postupne sa začali vynárať nové nápady, ktoré sme v štúdiu nahrali, popri tom sa rozprávali o živote a pohrávali sme sa s rôznymi nápadmi a v decembri bola pieseň na svete,“ priblížil Peter Lipa ml., zrod spolupráce.Hudobnú stránku skladby má na svedomí práve on. Pieseň zložil, naspieval, na starosti mal aj mix a produkciu. O text sa postaral parťák, Tomáš Hafner. „Tomino je obrovský recesista a mne sa to veľmi páči. V pesničke je jeho textársky a môj hudobný prístup prirodzený a to som presne hľadal..“ dodáva Lipa ml.Skladbaje umeleckou odpoveďou na dnešnú situáciu, v ktorej žijeme a v ktorej nikto presne nevie, čo je pravda. Autori piesňou vyjadrujú pretlak informácií a dezinformácií.Niektorí ľudia v tracku hľadajú politický podtón, no autori o tom vedia svoje: „Táto pesnička nie je absolútne politicky zameraná. Je to zamyslenie sa nad ľuďmi, ktorí šíria hoaxy. Od politiky sa dištancujeme. Mrzí nás, ak si niekto myslí, že práve táto pesnička je politicky angažovaná. Žiaľ doplatili sme na to aj odmietnutím jej rotácie v jedinom slovenskom rádiu, kde by naša hudba naozaj žánrovo pasovala. Akékoľvek reakcie nepochopenia berieme tak, že je to humor s nadhľadom, buď to človeka pobaví alebo ideme ďalej,“ vysvetľuje Tomáš Hafner, ako to s významom skladby naozaj je.Najnovší singel ešte na jar doplnila zaujímavá titulná ilustrácia obalu. Pre chalanov ho na mieru nakreslil Erik Šille. Kvôli koronakríze museli hudobníci s klipom počkať. Pieseň sa v týchto dňoch konečne dočkala i vizuálnej podoby.Za originalitou skladby nezaostáva veru ani videoklip. Chalani sa podujali na parodovanie známeho politika. O koho konkrétne ide ostáva na predstavivosti a spájaní si súvislostí na divákoch videa. Indícií sa však v klipe objaví hneď niekoľko. Väčšina deja sa odohráva v televíznom štúdiu.Tomáš Hafner si strihol rovno dvojrolu a stvárnil dvoch rozličných politikov. Peter Lipa ml. sa zhostil úlohy moderátora diskusnej relácie.„Mali sme rozpracovaných aj niekoľko serióznych nápadov na klip, ale po relácii s istým "očipovaným" "pánom" politikom sa všetko zmenilo,“ prezrádza Branislav Vincze, ktorý všetko okolo nového klipu spískal. „Bola to náhla inšpirácia, s ktorou sa stotožnili aj interpreti piesne a zvyšok štábu. S Hafnerom a Lipom bola práca veľmi tvorivá, poznáme sa dlho, veľa sme už spolu točili, poznáme svoj "markizácky" humor,“ dodáva režisér.Spoluprácu okomentovali aj hlavní aktéri videa: „Takýto výsledok by nám ani vo sne nenapadol.“Klip sa natáčal v slávnom filmovom POP štúdiu. Na výrobe pracoval mnohočlenný tím, okrem spomínaného režiséra Braňa Vinczeho, ruku k dielu priložil kameran Viktor Cicko, svetlá obslúžili Dženesis, masky vytvorila Didi Brocko, styling zasa Zuzana Laučíková.„Čo nás veľmi tešilo, že účasť potvrdil aj slávny človek z postprodukcie Waldemar Švábenský, ktorý mimo iného spolupracoval aj na Game of Thrones či StarWars,“ pochválil sa spoluprácou s obrovským profíkom Peter Lipa. ml.A čo ďalej? Chalani v tom majú jasno. „Určite sa vidíme na koncertoch. Ten najbližší bude na Kongenfeste na Liptove na prelome júla a augusta. Zjavíme sa koncom augusta aj na špeciálnej verzii Uprising festivalu na Wakelaku. Tiež popracujeme na ďalších songoch,“ odkrýva Tomáš Hafner najbližšie plány projektu. „Chceli by sme urobiť aj divadelnú hru, možno natočiť film...“ dodáva na záver Peter Lipa ml. Nuda rozhodne nebude!