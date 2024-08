Mak strelil APOEL-u krásny gól. Tréner Weiss vysvetlil, prečo hral v základe Slovana Tigran (video+foto)

Prečo hral Barseghjan?

Mak bol trochu sklamaný

Ťažká odveta v náročnom prostredí

8.8.2024 (SITA.sk) - Keď tréner futbalistov ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. skladal základnú jedenástku na stredajší úvodný zápas 3. predkola Ligy majstrov 2024/2025 proti APOEL Nikózia (2:0), bolo mu jasné, že musí posadiť na lavičku náhradníkov niektorú z ofenzívnych hviezd „belasých“.Nakoniec sa rozhodol postaviť od začiatku arménskeho legionára Tigrana Barseghjana a „čierny Peter“ zostal v rukách Róberta Maka Weissov ťah sa však nakoniec ukázal prospešný pre všetkých. Po Barseghjanovej aktivite si dali hostia v 74. minúte vlastný gól a čerstvý Mak výstavnou strelou do „vinkla“ v nadstavenom čase zariadil dvojgólový triumf hráčov Slovana, ktorým sa vďaka náskoku 2:0 bude ľahšie dýchať v budúcotýždňovej odvete na Cypre.„Veľmi ma bolelo, keď som Róberta Maka nepostavil od začiatku, pretože každý chcel hrať. Na príprave som hráčom povedal, že tento duel je za odmenu pre nich i všetkých v klube. Nastúpila základná jedenástka, ktorá je tu okrem Dominika Takáča dlhšie, aj preto hral Tigran Barseghjan, ktorý pre klub i mňa urobil veľa. Požiadal som Roba, aby to rešpektoval. Futbalista zo základu to ťažko znáša, ale výborne naskočil a dal fantastický gól,“ povedal kouč Slovana podľa klubového webu.Mak priznal, že bol trochu sklamaný z toho, že nehral od začiatku. „Cítil som, že ak nastúpim, dám gól. Mohol som aj dva, ale aj ten jeden bol krásny a veľmi sa z neho teším. Vždy sa snažím dávať to na zadnú žrď a vyšlo to nádherne. Pred zaplneným štadiónom streliť taký gól je niečo špeciálne,“ povedal Mak pre STVR.Odveta sa bude hrať v utorok 13. augusta od 19.00 h. v Nikózii. Po pondelkovom žrebe je známe, že ak Slovan v tomto dvojzápase uspeje, v play-off LM nastúpi proti maďarskému Ferencvárosu Budapešť alebo dánskemu FC Midtjylland.„Dosiahli sme cenný triumf, 2:0 je dobrý výsledok. V Nikózii nás však čaká ťažký zápas v náročnom prostredí. Máme dvojgólový náskok, a verím, že vonku minimálne jeden gól dáme, a že postúpime. Nehovorím, že prehráme, ale že skórujeme. Máme dobrú defenzívu a výborného brankára. Pri tomto skóre verím, že postúpime,“ skonštatoval Weiss st.