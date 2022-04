Makó a Beňa opäť čelia obvineniam, ide o kauzu údajného úplatku pre exšéfa SIS

Ako informuje portál televízie

Krivé obvinenie a výpoveď

3.4.2022 (Webnoviny.sk) -Ľudovíta Makóa a Borisapriviezli na okresné riaditeľstvo v Bratislave, kde ich vyšetrovateľ stíhal pre krivé obvinenie a krivú výpoveď. „Celé je to neopodstatnené, vyrobené a vymyslené. Dalo by sa povedať, že ten obsah zodpovedá aj tomu dátumu na uznesení – že 1. apríl,“ reagoval na zatknutie Peter Kubina , advokát Borisa Beňa.Obvinenia bývalého námestníka SIS a exšéfa daňových kriminalistov sa týkajú prípadu Vladimíra. Ten opätovne čelí stíhaniu z prijímania 20-tisícového úplatku, ktorý mu mal poslať Zoroslav Kollár za to, aby mu dala tajná služba pokoj. Práve Boris Beňa bol ten, kto o tom prehovoril prvý.Vladimírbol pre obvinenie vo väzbe, potom však zasiahla generálna prokuratúra a cez paragraf 363 mu stíhanie zrušili. Vyšetrovateľ ho obvinil znovu a práve v týchto dňoch s prípadom finišuje. Advokátovi Borisa Beňa sa táto akcia zdá zvláštna, najmä pre načasovanie.„Myslím si, že je to celé vytvorené na to, aby sa vytvorila nejaká kulisa alebo zámienka pre pokus o opätovné zrušenie toho obvinenia na základe paragrafu 363,“ uviedol pre portál.Vladimírtvrdí, že žiadny úplatok nevzal. Dnešná akcia zrejme súvisí s tým, že ešte vlani v lete z Leopoldova podával trestné oznámenie. Obaja kľúčoví svedkovia však na svojich výpovediach trvajú a odmietajú, že by klamlivo vypovedali.