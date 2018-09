Makó: Vyjadrenia opozičných poslancov sú nepravdivé a zavádzajúce

Na snímke riaditeľ Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 20. septembra (TASR) - Vyjadrenia poslancov opozičného hnutia OĽaNO Veroniky Remišovej a Eduarda Hegera sú nepravdivé a úmyselne zavádzajúce. V reakcii na ich stredajšie (19.9.) vyhlásenia to uviedol riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovít Makó. Opozícia trvá na tom, aby po odstúpení prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho odišiel z tejto inštitúcie aj Makó.Ten im v reakcii pripomenul, že na finančnú správu nastúpil až v septembri 2014 zo súkromnej sféry.zdôraznil.Podľa vlastných slov okamžite po nástupe do funkcie spoločne s kolegami pokračovali vo vyšetrovaní a prijímaní opatrení na zabránenie problémov s podhodnocovaním tovaru.vyčíslil Makó.V súvislosti so svojím pôsobením v súkromnej sfére konštatoval, že bol konateľom niekoľkých veľkých a úspešných spoločností v oblasti bezpečnostných služieb a nikdy sa tým netajil. Trvá na tom, že nikdy neporušil zákon o štátnej službe colníkov a svoje zákonné povinnosti si plní.odkázal.Upozornil tiež, že KÚFS nemá kompetencie v oblasti kontroly hazardných hier. Orgánmi dozoru v tejto oblasti sú podľa zákona iba daňové úrady, colné úrady a Finančné riaditeľstvo SR. Kriminálny úrad môže poskytovať súčinnosť orgánom dozoru len v tom prípade, ak ide o kontrolu nelegálneho hazardu spojenú s podozreniami na podvody na dani z pridanej hodnoty (DPH) či dane z príjmu právnických osôb (DPPO).dodal v reakcii Makó.OĽaNO trvá na tom, aby odstúpil aj Makó, pretože má podozrenie, že jeho blízka rodina podniká v oblasti hazardu, ktorého kontrola spadá pod daniarov. Obyčajní tiež upozornili na to, že podvody s clami sa začínajú opakovať.uviedla v stredu Remišová. Avizovala, že ak Makó na svojom poste zotrvá, opozícia bude zvažovať ďalší postup. Do úvahy pripadá aj pokus o odvolanie ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD).