V Prímorskom kraji sa musia konať nové gubernátorské voľby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 20. septembra (TASR) - Volebná komisia Prímorského kraja na ruskom Ďalekom východe vo štvrtok vyhlásila výsledky nedávneho druhého kola gubernátorských volieb za neplatné. Informovala o tom agentúra TASS. Nové voľby sa musia konať do troch mesiacov.Za návrh vyhlásiť výsledok volieb za neplatný hlasovalo 12 z 13 členov volebnej komisie Prímorského kraja. Jeden člen komisie bol proti.Podľa pôvodných výsledkov druhé kolo vyhral kandidát vládnucej strany Jednotné Rusko Andrej Tarasenko. Jeho komunistický protikandidát Andrej Iščenko tento výsledok spochybnil a vyhlásil protestnú hladovku.Agentúra AP jeho rozhodnutie vysvetlila tým, že po sčítaní 95 percent odovzdaných hlasov Iščenko o päť percent viedol nad protikandidátom prokremeľskej strany Jednotné Rusko. Po sčítaní 99 percent hlasov však volebná komisia oznámila, že Tarasenko nad Iščenkom vedie o približne jedno percento.Ústredná volebná komisia (ÚVK) vzniknutú situáciu vysvetlila tým, že vstupné údaje do počítačového systému GAS Vybory (Štátny automatizovaný systém Voľby) prichádzali postupne, pričom ako posledné dorazili výsledky volieb z najvzdialenejších regiónov Prímorského kraja.Hnutie Golos (Hlas), ktoré monitorovalo voľby v Prímorskom kraji, pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedlo, že počas hlasovania zaznamenalo mnoho prípadov porušenia volebného zákona.Regionálna volebná komisia vo štvrtok informovala, že dostala viac ako 200 podnetov týkajúcich sa porušenia volebného zákona, z ktorých 115 sa týkalo kupovania hlasov voličov a ich zvážania k volebným miestnostiam ľuďmi z Iščenkovho štábu. Týmito prípadmi sa zaoberá polícia.Predsedníčka ÚVK Ella Pamfilovová podľa agentúry Interfax v uviedla, že maximálny trest v tomto prípade môže byť do štyroch rokov väzenia. Podozrivé osoby podľa nej zneužili svoje postavenie a, ako majú hlasovať.uviedla Pamfilovová s tým, žePodľa jej názoru nastal čas, keď sa v politickom boji treba prestať zaštiťovať autoritou prezidenta.