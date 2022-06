Makóovi a Beňovi súd zrušil obvinenie pre krivú výpoveď. Nemá pochybnosti o tom, že sa skutok stal

Skutok sa stal

Rešpektovanie rozhodnutí súdov

Koordinované výpovede

1.6.2022 (Webnoviny.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry Košice v utorok (31. mája) zrušil obvinenie svedkov Ľudovíta Makóa Borisa Beňu zo zločinu krivého obvinenia a zločinu krivej výpovede a krivej prísahy.Ako pre agentúru SITA potvrdila hovorkyňa krajskej prokuratúry Jarmila Janová , obvinenie prokurátor označil za predčasné a nezákonné.Zároveň prokurátor zastavil aj trestné stíhanie vo veci zločinu krivého obvinenia, krivej svedeckej výpovede a krivej prísahy s konštatovaním, že je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.„V odôvodnení uvedeného rozhodnutia prokurátor poukázal na dôsledné rešpektovanie rozhodnutí Okresného súdu Bratislava III a Krajského súdu v Bratislave v konaní o návrhu prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave na vzatie obvinených do väzby, na viaceré skutočnosti spochybňujúce dôvody vznesenia obvinenia a na neprípustnosť vedenia dvoch súbežných trestných konaní v rovnakej trestnej veci, v ktorej už bola podaná obžaloba na Špecializovaný trestný súd," uviedla hovorkyňa.Doplnila, že uznesenie, v časti o zastavení trestného stíhania nie je právoplatné, pretože proti nemu je prípustná sťažnosť viacerých procesných strán.Právny zástupca Borisa Beňu Peter Kubina v reakcii uviedol, že na oficiálne doručenie rozhodnutia ešte čaká. Na základe medializovaných informácií o zrušení obvinenia však skonštatoval, že rozhodnutie je zákonným, spravodlivým a logickým následkom predchádzajúcich rozhodnutí súdov, ktoré jednoznačne konštatovali nedôvodnosť a nezákonnosť trestného stíhania.„Je pozoruhodné, že akonáhle sa dozor prípadu presunul z Krajskej prokuratúry Bratislava na druhý koniec republiky, tak zrazu nebol problém dospieť k zákonnému rozhodnutiu," povedal Kubina s tým, že košická krajská prokuratúra názorne ukázala bratislavskej, ako má v praxi vyzerať rešpektovanie právoplatných rozhodnutí súdov.„Boli by sme radi, ak by sa týmto prístupom inšpirovali aj na generálnej prokuratúre," povedal advokát, pričom poukázal aj prípad stíhaných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry , ktorých trestné stíhanie naďalej pokračuje.„Ide pritom o vecne a procesne súvisiace veci, ktoré sú z trestnoprávneho hľadiska identické," skonštatoval Kubina. Dodal, že možno len špekulovať, kto a prečo má záujem na pokračovaní tohto trestného stíhania za každú cenu a bez ohľadu na zákon a dôkazy.Podľa pôvodného uznesenia o vznesení obvinenia Okresného riaditeľstva policajného zboru Bratislava III koordinovali Makó a Beňa svoje výpovede v trestnej veci bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského Na toho už bola podaná obžaloba pre údajné prijatie úplatku 20-tisíc eur od podnikateľa Zoroslava Kollára . Cieľom malo byť to, aby sa tajná služba podnikateľom nezaoberala. Kollár vo veci uzavrel dohodu o vine a treste. To, že časť úplatku v celkovej výške 40-tisíc eur mala ísť Pčolinskému však nepotvrdil.