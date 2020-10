Mal by hlavný hygienik rozhodovať o režime v reštauráciách? Štvrtina Slovákov má na to jasný názor

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - Štvrtina Slovákov je presvedčená o tom, že o režime v reštauráciách, kinách či fitnescentrách by nemal rozhodovať hlavný hygienik, ale vláda. Celkovo tento návrh považuje za dobrý viac ako 60 % opýtaných, naopak, rozhodne ho zamieta okolo 7 % respondentov.Vyplýva to z telefonického prieskumu verejnej mienky, ktorý pre agentúru SITA uskutočnil Polis Slovakia v dňoch 15. až 23. októbra na vzorke 1 047 respondentov starších ako 18 rokov.Zároveň vyše polovice Slovákov považuje štátom prijaté opatrenia proti koronavírusu za primerané. Iba približne každý desiaty opýtaný ich v prieskume označil za prehnané a asi 7 % za nedostatočné. Viac ako štvrtina respondentov sa k tejto otázke nevedela vyjadriť.Agentúra taktiež zisťovala, ako Slováci vnímajú vyjadrenia ministra hospodárstva Richarda Sulíka o tom, že by sa prevádzky mali zatvárať nie celoplošne, ale iba v ohniskám nákazy. Podobný názor ako on má pritom aj takmer 60 % opýtaných, nesúhlasí okolo 30 %.Asi každý desiaty opýtaný sa k téme nevedel vyjadriť. S názorom premiéra Igora Matoviča , že spochybňovanie opatrení proti koronavírusu zo strany šéfa rezortu hospodárstva prinesie smrť mnohých ľuďom v prieskume súhlasilo necelých 15 % Slovákov. Rozhodne proti sa postavila takmer tretina opýtaných a celkovo s týmto názorom nesúhlasia asi dve tretiny respondentov.