Mal dobrého školiteľa, okomentoval Matovič postoje Kollára

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.10.2021 - Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) verí v dohodu s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) na pripravovaných reformách. Ako povedal pred stredajším rokovaním vlády, plánuje sa ešte o tom s Kollárom rozprávať.Líder hnutia Sme rodina posledné dni avizoval, že v hnutí nepodporia pripravované reformy súdnictva, zdravotníctva či národných parkov.„Bohužiaľ, Boris Kollár mal dobrého školiteľa. Rišo Sulík (minister hospodárstva za SaS Richard Sulík, pozn. SITA) robil rok a pol opozíciu v koalícii. Boris Kollár zistil, že je to populárne na voličov, aj keď nezodpovedné. Bola by veľká škoda, keby sme nevyužili príležitosť a neuskutočnili potrebné reformy," uviedol Matovič. Minister financií v tom zároveň nevidí politikárčenie zo strany Kollára, ale vníma to skôr ako otázku presvedčenia.Kollár reformy uvíta, ale nie v takej forme, aby mohli poškodiť ľudí. „Reformy musia byť kvalitné a majú pomôcť ľuďom. V tejto podobe, ako sú predstavené, sú neprijateľné pre viacerých poslancov vládnej koalície, nielen z hnutia Sme rodina. Musíme mať predsa jasne nastavené pravidlá a vedieť, do čoho ideme," reagoval šéf Národnej rady SR.