Darujte úsmev dvakrát, aby rodiny mohli zostať spolu

20.10.2021 (Webnoviny.sk) -Na Slovensku je stále mnoho rodín, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii a cieľom projektu Kauflandu v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je podať im pomocnú ruku. V názve Darujte úsmev dvakrát sa skrýva krásne posolstvo, ktoré motivuje k pomoci aj zákazníkov reťazca. Zakúpením charitatívneho adventného kalendára urobia radosť svojim deťom a zároveň prispejú na dobrú vec - za každý predaný kalendár Kaufland venuje 0,10 eur neziskovej organizácii Úsmev ako dar. Tá peniaze použije na pomoc rodinám v núdzi.hovorí o význame projektu Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.dodáva Mária Soboličová, manažérka pre fundrising a PR neziskovej organizácie Úsmev ako dar.Charitatívny projekt Kauflandu tentoraz podporí kampaň s animovanou rozprávkou pod názvom Sladký domov. Porozpráva deťom o tom, ako vtáčik Kiwi spoločne so zvieratkami postavili Medovníčkovi z obalu adventného kalendára medovníkovú chalúpku, pretože nemal kde bývať. Milý príbeh so šťastným koncom takto priblíži aj tým najmenším, aký veľký význam má šťastný domov pre každého z nás.Viac sa o projekte dozviete na stránke kaufland.sk/sladkydomov Informačný servis