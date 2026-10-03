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 24hod.sk    Šport

03. októbra 2026

Mal to byť víkend plný nadšenia a hrdosti. Fanúšik vrazil do davu ľudí, zranil viacero z nich – VIDEO


Tagy: Dopravná nehoda Fanúšikovia Zranenia

Dve osoby - päťročné dievča a 67-ročný muž - sa nachádzali v kritickom stave. Zranenia utrpeli aj ďalšie dve malé deti. Vodič v meste Newcastle na východe Austrálie stratil kontrolu nad vozidlom ...



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gettyimages 1784447972 1 scaled 1 676x481 3.10.2026 (SITA.sk) - Dve osoby – päťročné dievča a 67-ročný muž – sa nachádzali v kritickom stave. Zranenia utrpeli aj ďalšie dve malé deti.


Vodič v meste Newcastle na východe Austrálie stratil kontrolu nad vozidlom a vrazil do davu fanúšikov. Zranilo sa desať ľudí vrátane detí.

Tisíce priaznivcov sa zišli, aby sa rozlúčili s miestnym tímom Newcastle Knights pred ich finálovým zápasom proti Sydney Roosters, ktorý sa má konať v nedeľu 4. októbra.

Slávnostnú atmosféru však narušila nehoda, keď 18-ročný fanúšik ragby, ktorý "šoféroval chaoticky", stratil kontrolu nad vozidlom a vrazil do davu, informovala polícia.

Všetkých ohrozil


"Bol to nadšený fanúšik, ktorý si chcel užiť daný okamih. Nejakým spôsobom stratil kontrolu nad autom a vrazil do davu," povedal pre celoštátnu stanicu ABC starosta Newcastlu Gavin Morris.

Dve osoby – päťročné dievča a 67-ročný muž – sa nachádzali v kritickom stave. Zranenia utrpeli aj ďalšie dve malé deti. Vodiča vzali do väzby.

"Jeden človek v zlomku sekundy urobil rozhodnutie, ktorým ohrozil všetkých ostatných," uviedla ministerka dopravy štátu Nový Južný Wales Jenny Aitchisonová.

Myslia na nich


Austrálsky premiér Anthony Albanese priblížil, že myslí na všetkých zranených či inak zasiahnutých "touto hroznou udalosťou, ku ktorej došlo ráno". "Ragbyová liga spája ľudí a pre fanúšikov z Newcastlu to mal byť víkend plný nadšenia a hrdosti," napísal v príspevku.



Kapitán tímu Knights Kalyn Ponga na sociálnej sieti odkázal: "Myslíme na vás, na vaše rodiny a na všetkých v našej komunite v Newcastli. Posielame vám lásku a podporu."

Favoritom vo finále austrálskej NRL sú hráči domáceho Sydney Roosters. Súboj o titul by sa zatiaľ mal odohrať podľa pôvodných plánov.


Zdroj: SITA.sk - Mal to byť víkend plný nadšenia a hrdosti. Fanúšik vrazil do davu ľudí, zranil viacero z nich – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Fanúšikovia Zranenia
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