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17. septembra 2026
Mal získať šesť vojakov, získal štyroch a dostal pokutu. Ruských úradníkov trestajú za nesplnené náborové kvóty
Podľa nezávislého média Vot Tak sa podobné prípady dostali pred súdy najmenej v 51 ruských regiónoch. Miestni predstavitelia namietajú, že ľudí nemôžu nútiť podpisovať vojenské kontrakty. Ruskí ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Podľa nezávislého média Vot Tak sa podobné prípady dostali pred súdy najmenej v 51 ruských regiónoch. Miestni predstavitelia namietajú, že ľudí nemôžu nútiť podpisovať vojenské kontrakty.
Ruskí regionálni a miestni predstavitelia čelia pokutám, ak nezabezpečia požadovaný počet ľudí ochotných podpísať kontrakt s armádou. V Stavropoľskom kraji napríklad zástupca šéfa jednej z obcí dostal pokutu 30-tisíc rubľov, teda približne 357 dolárov, pretože namiesto stanovených šiestich vojakov získal iba štyroch. Vyplýva to zo súdnych dokumentov, na ktoré upozornilo nezávislé médium Vot Tak.
Podľa výskumu Ruského protivojnového výboru, na ktorý sa Vot Tak odvoláva, súdy najmenej v 51 regiónoch stíhali miestnych predstaviteľov za nesplnenie stanovených cieľov pri nábore zmluvných vojakov. Výskumníci našli 61 samostatných súdnych rozhodnutí týkajúcich sa podobných prípadov.
Mechanizmus vychádza z prezidentského dekrétu z októbra 2022, na základe ktorého vznikli v regiónoch operačné štáby. Tie stanovujú obciam kvóty na nábor vojakov. Ak ich miestni predstavitelia nesplnia, môžu podľa Vot Tak dostať pokutu až 30-tisíc rubľov.
Úradníci sa na súdoch opakovane bránia argumentom, že podpis kontraktu s armádou je podľa zákona dobrovoľný, a preto občanov nemôžu prinútiť, aby ho uzavreli. Ani táto argumentácia však podľa Vot Tak nezabránila súdom ukladať sankcie predstaviteľom samospráv, ktoré nedodali požadovaný počet ľudí.
Rozsah úsilia o splnenie kvót ukazujú dokumenty z mesta Bratsk v Irkutskej oblasti. Tamojší predstavitelia zorganizovali 71 pracovných porád a vytvorili mobilné tímy, ktoré navštívili viac ako 14-tisíc adries. Miestne úrady podľa Vot Tak zostavili aj zoznam 312 mužov spomedzi sirôt a bývalých klientov zariadení starostlivosti o mládež, ktorých sa snažili presvedčiť na službu. Kontrakt napokon podpísal iba jeden z nich.
Ani rozsiahle náborové úsilie Bratsku nestačilo na splnenie požiadaviek. Do novembra sa mestu podarilo získať 369 ľudí, hoci upravená kvóta predstavovala 645 nových zmluvných vojakov.
Miestni predstavitelia podľa Vot Tak poukazujú aj na rastúcu konkurenciu medzi jednotlivými ruskými regiónmi. Záujemcovia môžu podpísať kontrakt v susednom regióne, ak tam dostanú vyšší nástupný bonus. Chudobnejšie oblasti preto majú väčšie problémy s plnením vlastných kvót. V jednom okrese Stavropoľského kraja tvorili ľudia z iných regiónov až 64 percent uzavretých kontraktov.
Ruská vláda chce systém sankcií ešte sprísniť a zjednotiť. V auguste predložila Štátnej dume návrh zákona, ktorý počíta pri nesplnení rozhodnutí operačných štábov s pokutami pre úradníkov od 30-tisíc do 50-tisíc rubľov. V krajnom prípade by im mohol hroziť až trojročný zákaz výkonu funkcie. Právnickým osobám by mohli ukladať pokuty od 300-tisíc do jedného milióna rubľov alebo pozastaviť činnosť až na 90 dní.
Podľa údajov citovaných Vot Tak pritom počet nových zmluvných vojakov v Rusku tento rok klesol o desať percent, hoci regióny ponúkajú rekordné nástupné bonusy dosahujúce až 3,4 milióna rubľov. Vysoké odmeny zároveň vytvárajú tlak na regionálne rozpočty, ktoré musia financovať čoraz nákladnejší boj o nových vojakov.
Zdroj: SITA.sk - Mal získať šesť vojakov, získal štyroch a dostal pokutu. Ruských úradníkov trestajú za nesplnené náborové kvóty © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruskí regionálni a miestni predstavitelia čelia pokutám, ak nezabezpečia požadovaný počet ľudí ochotných podpísať kontrakt s armádou. V Stavropoľskom kraji napríklad zástupca šéfa jednej z obcí dostal pokutu 30-tisíc rubľov, teda približne 357 dolárov, pretože namiesto stanovených šiestich vojakov získal iba štyroch. Vyplýva to zo súdnych dokumentov, na ktoré upozornilo nezávislé médium Vot Tak.
Podľa výskumu Ruského protivojnového výboru, na ktorý sa Vot Tak odvoláva, súdy najmenej v 51 regiónoch stíhali miestnych predstaviteľov za nesplnenie stanovených cieľov pri nábore zmluvných vojakov. Výskumníci našli 61 samostatných súdnych rozhodnutí týkajúcich sa podobných prípadov.
Mechanizmus vychádza z prezidentského dekrétu z októbra 2022, na základe ktorého vznikli v regiónoch operačné štáby. Tie stanovujú obciam kvóty na nábor vojakov. Ak ich miestni predstavitelia nesplnia, môžu podľa Vot Tak dostať pokutu až 30-tisíc rubľov.
Úradníci sa na súdoch opakovane bránia argumentom, že podpis kontraktu s armádou je podľa zákona dobrovoľný, a preto občanov nemôžu prinútiť, aby ho uzavreli. Ani táto argumentácia však podľa Vot Tak nezabránila súdom ukladať sankcie predstaviteľom samospráv, ktoré nedodali požadovaný počet ľudí.
Rozsah úsilia o splnenie kvót ukazujú dokumenty z mesta Bratsk v Irkutskej oblasti. Tamojší predstavitelia zorganizovali 71 pracovných porád a vytvorili mobilné tímy, ktoré navštívili viac ako 14-tisíc adries. Miestne úrady podľa Vot Tak zostavili aj zoznam 312 mužov spomedzi sirôt a bývalých klientov zariadení starostlivosti o mládež, ktorých sa snažili presvedčiť na službu. Kontrakt napokon podpísal iba jeden z nich.
Ani rozsiahle náborové úsilie Bratsku nestačilo na splnenie požiadaviek. Do novembra sa mestu podarilo získať 369 ľudí, hoci upravená kvóta predstavovala 645 nových zmluvných vojakov.
Miestni predstavitelia podľa Vot Tak poukazujú aj na rastúcu konkurenciu medzi jednotlivými ruskými regiónmi. Záujemcovia môžu podpísať kontrakt v susednom regióne, ak tam dostanú vyšší nástupný bonus. Chudobnejšie oblasti preto majú väčšie problémy s plnením vlastných kvót. V jednom okrese Stavropoľského kraja tvorili ľudia z iných regiónov až 64 percent uzavretých kontraktov.
Ruská vláda chce systém sankcií ešte sprísniť a zjednotiť. V auguste predložila Štátnej dume návrh zákona, ktorý počíta pri nesplnení rozhodnutí operačných štábov s pokutami pre úradníkov od 30-tisíc do 50-tisíc rubľov. V krajnom prípade by im mohol hroziť až trojročný zákaz výkonu funkcie. Právnickým osobám by mohli ukladať pokuty od 300-tisíc do jedného milióna rubľov alebo pozastaviť činnosť až na 90 dní.
Podľa údajov citovaných Vot Tak pritom počet nových zmluvných vojakov v Rusku tento rok klesol o desať percent, hoci regióny ponúkajú rekordné nástupné bonusy dosahujúce až 3,4 milióna rubľov. Vysoké odmeny zároveň vytvárajú tlak na regionálne rozpočty, ktoré musia financovať čoraz nákladnejší boj o nových vojakov.
Zdroj: SITA.sk - Mal získať šesť vojakov, získal štyroch a dostal pokutu. Ruských úradníkov trestajú za nesplnené náborové kvóty © SITA Všetky práva vyhradené.
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