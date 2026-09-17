|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 17.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Olympia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. septembra 2026
Slovensko je viac polarizované ako Česko. Zvykli si už občania na vyhrotenú situáciu v krajine?
Tagy: Agentúra STEM atentát na premiéra Roberta Fica polarizácia spoločnosti Premiér Slovenskej republiky Prieskum spoločenská situácia STEM
Výsledky ukázal prieskum českého analytického ústavu STEM a slovenského DEKK Inštitútu. Slovensko je viac polarizované než Česko. Slováci však aj napriek tomu hodnotia svoju spoločenskú situáciu ...
Zdieľať
17.9.2026 (SITA.sk) - Výsledky ukázal prieskum českého analytického ústavu STEM a slovenského DEKK Inštitútu.
Slovensko je viac polarizované než Česko. Slováci však aj napriek tomu hodnotia svoju spoločenskú situáciu optimistickejšie než Česi. Ukázal to prieskum českého analytického ústavu STEM a slovenského DEKK Inštitútu.
Spoločne porovnávali spoločenský stav v oboch krajinách. Okrem iného prieskum ukázal, že Slováci majú viac poškodené vzťahy a častejšie schvaľujú násilie voči názorovým oponentom. Dopad polarizácie na osobné vzťahy je podľa dát na Slovensku oveľa silnejší než v Českej republike.
Kým v Česku 84,2 percenta opýtaných uviedlo, že nikdy neprerušili kontakt pre rozdielny názor, na Slovensku tak uviedlo len 66,7 percenta respondentov. Za Slovensko dáta zbierala na vzorke 1 200 respondentov agentúra Focus.
Výskumník DEKK Inštitútu Hugo Gloss priblížil, že vysoká polarizácia nesie so sebou veľa negatívnych javov, ako napríklad znižovanie súdržnosti, dôvery či kooperácie v spoločnosti a schopnosť krajiny napredovať. Zároveň podľa jeho slov polarizácia negatívne vplýva aj na duševné zdravie a poškodzuje vzťahy.
„Znižuje sa totiž schopnosť konštruktívneho dialógu o emocionálne vypätých témach,“ doplnil Gloss. Dáta z prieskumu poukazujú na to, že dopady polarizácie na vzťahy sa medzi Slovenskom a Českom výrazne líšia. Negatívny dopad na Slovensku je pritom vyšší pri každej meranej kategórii.
„Takmer 15 percent ľudí u nás prerušilo vzťah s priateľmi, v Čechách necelých sedem percent. Ešte výraznejší rozdiel vidíme pri rodinných vzťahoch. Až desatina ľudí na Slovensku priznala prerušený vzťah s bratrancami a sesternicami či starými rodičmi. V Česku ide len o dve percentá,“ priblížil DEKK Inštitút dáta prieskumu.
Výsledky zároveň ukázali, že polarizácia na Slovensku ovplyvňuje aj pracovné prostredie výraznejšie než v Česku. Takmer desatina Slovákov priznáva, že pre iné názory prerušila vzťah s kolegyňou alebo kolegom. V Česku to nie sú ani štyri percentá.
Riaditeľ pre rozvoj a inovácie v STEM Jaromír Mazák podotkol, že tak, ako vidíme rozdiely v miere polarizácie medzi Slovenskom a Českom, tak existujú aj medzinárodné rozdiely vo vývoji polarizácie v čase.
„Neplatí, že všade narastala, ako by si ľudia mohli niekedy myslieť. Jedna, často citovaná štúdia, sleduje vývoj v 12 vyspelých krajinách počas štyroch dekád. V šiestich polarizácia narástla a v šiestich poklesla,“ uviedol Mazák s tým, že najrýchlejšie v sledovanom období rástla polarizácia v USA.
DEKK Inštitút ďalej priblížil, že jedným zo znakov pokročilej fázy toxickej polarizácie je schvaľovanie násilia voči ľuďom s iným názorom. Dáta výskumu potvrdzujú, že aj v tomto je na tom Slovensko horšie.
Kým na Slovensku je až 33 percent ľudí, ktorí poznajú niekoho, koho názor sa za posledné roky zmenil natoľko, že začal schvaľovať násilie voči názorovým oponentom, v Česku je to 23 percent.
Analytička DEKK Inštitútu Veronika Cigáneková doplnila, že typickým príznakom polarizácie je neochota empatizovať s druhou názorovú stranou, ktorá je preto vnímaná ako nepriateľ.
„Postupne sa tiež voči nim zvyšuje prijateľnosť použitia násilia. Česko-slovenské porovnanie nám potvrdzuje, že situácia je v našej spoločnosti o dosť vážnejšia. U nás sa politicky motivované násilie prejavuje aj v konkrétnych udalostiach. Od pokusu o atentát na premiéra Fica po fyzické útoky a vyhrážky adresované poslancom naprieč stranami,“ uviedla Cigáneková s tým, že pribúdajú tak incidenty, v ktorých sa názorový konflikt mení na priame ohrozenie.
Aj napriek tomu, že sú dôsledky polarizácie na Slovensku väčšie, vnímajú Slováci svoju spoločenskú situáciu pozitívnejšie než Česi. Výskumníci sa zhodli na tom, že nižšia miera deklarovanej polarizácie na Slovensku nemusí automaticky znamenať jej nižšiu reálnu úroveň. To, čo sa podľa nich mohlo stať je aj to, že Slováci si už na vyhrotenú situáciu mohli jednoducho zvyknúť.
„Jednou z našich hypotéz je, že na Slovensku sledujeme postupnú normalizáciu vo vnímaní miery rozdelenia. Ľudia si na dlhodobo napäté prostredie jednoducho zvykli a hodnotenie tomu prispôsobili. V odbornej literatúre sa tento mechanizmus označuje ako hedonická adaptácia, pričom podobné situácie sme videli už pri zvyknutí si na pandémiu či na život v blízkosti vojny,“ vysvetlil Gloss.
K otázke, či sa spoločnosti podarí prekonať ideologické rozdiely, pristúpilo pesimisticky 39 percent opýtaných Slovákov a až 54 percent českých respondentov. Viac ako polovica Čechov tak neverí tomu, že by sa ideologické rozpory niekedy podarilo prekonať. Vo vlastných vzťahoch ale Česi rozdelenie zažívajú výrazne menej.
„Viac ako osem z desiatich Čechov nikdy pre odlišné názory neprerušilo kontakt s nikým, s kým sa predtým vídali. Polarizácia je u nás skôr o tom, čo vidíme vo verejnom priestore než to, čo prežívame u rodinného stolu, minimálne v porovnaní so Slovenskom,“ uzavrel Mazák.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko je viac polarizované ako Česko. Zvykli si už občania na vyhrotenú situáciu v krajine? © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko je viac polarizované než Česko. Slováci však aj napriek tomu hodnotia svoju spoločenskú situáciu optimistickejšie než Česi. Ukázal to prieskum českého analytického ústavu STEM a slovenského DEKK Inštitútu.
Spoločne porovnávali spoločenský stav v oboch krajinách. Okrem iného prieskum ukázal, že Slováci majú viac poškodené vzťahy a častejšie schvaľujú násilie voči názorovým oponentom. Dopad polarizácie na osobné vzťahy je podľa dát na Slovensku oveľa silnejší než v Českej republike.
Kým v Česku 84,2 percenta opýtaných uviedlo, že nikdy neprerušili kontakt pre rozdielny názor, na Slovensku tak uviedlo len 66,7 percenta respondentov. Za Slovensko dáta zbierala na vzorke 1 200 respondentov agentúra Focus.
Vysoká polarizácia a veľa negatívnych javov
Výskumník DEKK Inštitútu Hugo Gloss priblížil, že vysoká polarizácia nesie so sebou veľa negatívnych javov, ako napríklad znižovanie súdržnosti, dôvery či kooperácie v spoločnosti a schopnosť krajiny napredovať. Zároveň podľa jeho slov polarizácia negatívne vplýva aj na duševné zdravie a poškodzuje vzťahy.
„Znižuje sa totiž schopnosť konštruktívneho dialógu o emocionálne vypätých témach,“ doplnil Gloss. Dáta z prieskumu poukazujú na to, že dopady polarizácie na vzťahy sa medzi Slovenskom a Českom výrazne líšia. Negatívny dopad na Slovensku je pritom vyšší pri každej meranej kategórii.
„Takmer 15 percent ľudí u nás prerušilo vzťah s priateľmi, v Čechách necelých sedem percent. Ešte výraznejší rozdiel vidíme pri rodinných vzťahoch. Až desatina ľudí na Slovensku priznala prerušený vzťah s bratrancami a sesternicami či starými rodičmi. V Česku ide len o dve percentá,“ priblížil DEKK Inštitút dáta prieskumu.
Miera polarizácie medzi Slovenskom a Českom
Výsledky zároveň ukázali, že polarizácia na Slovensku ovplyvňuje aj pracovné prostredie výraznejšie než v Česku. Takmer desatina Slovákov priznáva, že pre iné názory prerušila vzťah s kolegyňou alebo kolegom. V Česku to nie sú ani štyri percentá.
Riaditeľ pre rozvoj a inovácie v STEM Jaromír Mazák podotkol, že tak, ako vidíme rozdiely v miere polarizácie medzi Slovenskom a Českom, tak existujú aj medzinárodné rozdiely vo vývoji polarizácie v čase.
„Neplatí, že všade narastala, ako by si ľudia mohli niekedy myslieť. Jedna, často citovaná štúdia, sleduje vývoj v 12 vyspelých krajinách počas štyroch dekád. V šiestich polarizácia narástla a v šiestich poklesla,“ uviedol Mazák s tým, že najrýchlejšie v sledovanom období rástla polarizácia v USA.
Neochota empatie pre druhú skupinu
DEKK Inštitút ďalej priblížil, že jedným zo znakov pokročilej fázy toxickej polarizácie je schvaľovanie násilia voči ľuďom s iným názorom. Dáta výskumu potvrdzujú, že aj v tomto je na tom Slovensko horšie.
Kým na Slovensku je až 33 percent ľudí, ktorí poznajú niekoho, koho názor sa za posledné roky zmenil natoľko, že začal schvaľovať násilie voči názorovým oponentom, v Česku je to 23 percent.
Analytička DEKK Inštitútu Veronika Cigáneková doplnila, že typickým príznakom polarizácie je neochota empatizovať s druhou názorovú stranou, ktorá je preto vnímaná ako nepriateľ.
Slováci si už na vyhrotenú situáciu mohli zvyknúť
„Postupne sa tiež voči nim zvyšuje prijateľnosť použitia násilia. Česko-slovenské porovnanie nám potvrdzuje, že situácia je v našej spoločnosti o dosť vážnejšia. U nás sa politicky motivované násilie prejavuje aj v konkrétnych udalostiach. Od pokusu o atentát na premiéra Fica po fyzické útoky a vyhrážky adresované poslancom naprieč stranami,“ uviedla Cigáneková s tým, že pribúdajú tak incidenty, v ktorých sa názorový konflikt mení na priame ohrozenie.
Aj napriek tomu, že sú dôsledky polarizácie na Slovensku väčšie, vnímajú Slováci svoju spoločenskú situáciu pozitívnejšie než Česi. Výskumníci sa zhodli na tom, že nižšia miera deklarovanej polarizácie na Slovensku nemusí automaticky znamenať jej nižšiu reálnu úroveň. To, čo sa podľa nich mohlo stať je aj to, že Slováci si už na vyhrotenú situáciu mohli jednoducho zvyknúť.
Prekonanie ideologických rozporov
„Jednou z našich hypotéz je, že na Slovensku sledujeme postupnú normalizáciu vo vnímaní miery rozdelenia. Ľudia si na dlhodobo napäté prostredie jednoducho zvykli a hodnotenie tomu prispôsobili. V odbornej literatúre sa tento mechanizmus označuje ako hedonická adaptácia, pričom podobné situácie sme videli už pri zvyknutí si na pandémiu či na život v blízkosti vojny,“ vysvetlil Gloss.
K otázke, či sa spoločnosti podarí prekonať ideologické rozdiely, pristúpilo pesimisticky 39 percent opýtaných Slovákov a až 54 percent českých respondentov. Viac ako polovica Čechov tak neverí tomu, že by sa ideologické rozpory niekedy podarilo prekonať. Vo vlastných vzťahoch ale Česi rozdelenie zažívajú výrazne menej.
„Viac ako osem z desiatich Čechov nikdy pre odlišné názory neprerušilo kontakt s nikým, s kým sa predtým vídali. Polarizácia je u nás skôr o tom, čo vidíme vo verejnom priestore než to, čo prežívame u rodinného stolu, minimálne v porovnaní so Slovenskom,“ uzavrel Mazák.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko je viac polarizované ako Česko. Zvykli si už občania na vyhrotenú situáciu v krajine? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Agentúra STEM atentát na premiéra Roberta Fica polarizácia spoločnosti Premiér Slovenskej republiky Prieskum spoločenská situácia STEM
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Mal získať šesť vojakov, získal štyroch a dostal pokutu. Ruských úradníkov trestajú za nesplnené náborové kvóty
Mal získať šesť vojakov, získal štyroch a dostal pokutu. Ruských úradníkov trestajú za nesplnené náborové kvóty
<< predchádzajúci článok
Rusko zaútočilo raketami na Kyjev, zranilo aj deti. V Rusku medzitým horela rafinéria a hlásili útok na letisko
Rusko zaútočilo raketami na Kyjev, zranilo aj deti. V Rusku medzitým horela rafinéria a hlásili útok na letisko