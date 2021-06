Malá pestrofarebná lúka či biodiverzitný kútik. Miestny úrad v Karlovej Vsi má zelenú strechu

Strecha má chladiaci efekt

V pláne je aj hmyzí hotel

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Miestny úrad v bratislavskej Karlovej Vsi bude mať vegetačnú zelenú strechu. V tlačovej správe o tom informoval hovorca mestskej časti Branislav Heldes „Na streche úradu v Karlovej Vsi vysadili desiatky rastlín a kamenný povrch strechy nahradili rastlinným kobercom z rozchodníka," uviedol hovorca a dodal, že na streche postupne rozkvitnú trvalky aj malá pestrofarebná lúka.„Inovatívna zelená strecha poteší návštevníkov úradu, ale aj jeho pracovníkov, keďže im spríjemní výhľad a mikroklímu počas leta," doplnil.Vybudovanie vegetačnej zelenej strechy bolo možné vďaka dotácii z Ministerstva životného prostredia SR z Operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške 29 270 eur, v rámci implementácie projektu Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Mestská časť spolufinancovala realizáciu projektu sumou 1540 eur.Navrhnutá nepochôdzna vegetačná strecha podporuje biodiverzitu. „Chladiaci efekt strechy je daný odparovaním vody a tieniacim efektom vegetácie. Rôznorodosť povrchu sme dosiahli doplnením tufových skál, rastlinného koberca, trvaliek a výsevom kvitnúcej lúky. To všetko prispeje aj k lepšiemu záchytu zrážkovej vody,“ vysvetlila Lenka Nemcová z miestneho úradu.Na jednej časti plochy so zariadeniami vzduchotechniky a klimatizáciou ponechali vrstvu štrku, kde spontánne vyrastá suchomilná vegetácia. V tejto časti vybudovali biodiverzitný kútik a plánujú tu dobudovať hmyzí hotel.Technická časť je oddelená tufovými kameňmi, ktoré vďaka otvorom a priehlbinám prijímajú vodu. „Zrážková voda sa odparí pomaly a je dlho využiteľná pre vysadenú vegetáciu," skonštatoval hovorca Karlovej Vsi s tým, že na tufové kamene vysadili farebné skalničky. Druhá časť strechy je pokrytá predpestovaným kobercom s rozchodníkmi.Nachádzajú sa tu tiež napájadlá pre vtákov a opeľovače. Tretiu časť strechy tvoria vysiate lúčne kvety a výsadba suchomilných a nektárodajných trvaliek. „Suchovzdornosť a postupné kvitnutie trvaliek by mali zabezpečiť estetický efekt počas celého roku. Zmes na výsev obsahuje 59 rastlinných druhov," uzavrel hovorca.