Reakcie na zrušenie verdiktu nad Kočnerom v prípade vraždy Kuciaka (video)

Strana Spolu verdikt privítala

OĽaNO hovorí o zásadnom kroku

Prípad sa začína odznovu

Dôležitý krok pre obnovenie dôvery

Druhá šanca pre špecializovaný súd

Argumenty obhajoby zostávajú

Dozorový prokurátor je spokojný

15.6.2021 (Webnoviny.sk) -Strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) berie na vedomie, že Najvyšší súd SR (NS SR) vyslovil iný právny názor ako Špecializovaný trestný súd.Strana to uviedla v reakcii na rozhodnutie NS SR v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej , ktorú zaslala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková NS SR zrušil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku a vrátil prípad späť na ŠTS.„Budeme pozorne sledovať vývoj tohto prípadu až do jeho úplného záveru. Je nevyhnutné, aby v tejto spoločensky mimoriadne citlivej kauze neostali po definitívnom verdikte súdu žiadne pochybnosti,“ uviedol Hlas-SD v stanovisku.K rozhodnutiu súdu sa vyjadril aj bývalý podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí). V statuse na sociálnej sieti uviedol, že Špecializovaný trestný súd teraz bude musieť svoje rozhodnutie lepšie a zrozumiteľnejšie zdôvodniť, napraviť nedostatky, ktoré mu najvyšší súd vytkol, a odstrániť pochybnosti, ktoré rozhodnutie súdu vyvolalo.Na zrušenie rozsudku reagovala aj mimoparlamentná strana Spolu ktorá rozhodnutie NS SR privítala. „Pre rodiny nevinných obetí, ale aj pre celú krajinu a našu spoločnú dôveru v justíciu a právny štáty je nesmierne dôležité, aby v tejto kauze bola vyvodená spravodlivosť nielen voči vykonávateľom, ale hlavne objednávateľom vraždy,“ povedal predseda Spolu Juraj Hipš.Expert na právo a spravodlivosť strany Spolu Pavel Nechala uviedol, že súdny spor v tejto kauze je prelomovým aj pre súdnictvo na Slovensku. Za dobrú správu považuje, že odvolací súd identifikoval pochybenia ŠTS a urobil nápravu.Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko na sociálnej sieti uviedlo, že rozhodnutie NS SR je šancou na reparát pre spravodlivosť. Podľa hnutia by prípadné nepotrestanie páchateľov vraždy zanechalo na Slovensku veľkú ranu.„Takmer každý si pamätá, kde bol a čo robil, keď sa dozvedel o tomto ohavnom čine. Nevyriešenie tohto prípadu by znamenalo totálnu stratu dôvery, že sa človek môže domôcť spravodlivosti. Ak by sa totiž nenašli a nepotrestali vinníci ani v tomto prípade, akú máme istotu, že by sa to podarilo v iných prípadoch?“ pýta sa PS v statuse. Hnutie verí v to, že sa podobný ohavný čin na Slovensku už nikdy nezopakuje.Iniciatíva Za slušné Slovensko verí, že objednávatelia vraždy budú jednoznačne usvedčení a odsúdení. Uviedli to vo svojom profile na sociálnej sieti. „Vďaka tomuto rozsudku a napriek tomu, že bude tento proces trvať ešte ďalšie mesiace, veríme, že objednávatelia vraždy budú nakoniec jednoznačne usvedčení a odsúdení. Myslíme, dnes ešte silnejšie, na rodiny Jána a Martiny," napísala iniciatíva.Vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) verí, že utorňajšie rozhodnutie znamená zásadný krok k spravodlivej trestnoprávnej koncovke prípadu. Uviedlo to vo svojom stanovisku, ktoré poskytol Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia.Podľa poslanca NR SR a predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského (OĽaNO) obžaloba priniesla veľké množstvo dôkazov a je na rozhodnutí sudcov, aby ich vyhodnotili.„Toto rozhodnutie je o to dôležitejšie, že v súčasnosti sledujeme snahu zvrátiť nastolenie spravodlivosti cez spochybňovanie práce polície, prokuratúry, či súdnictva a dnešok tak pomôže k navráteniu dôvery občanov v spravodlivosť a právny štát,“ zdôraznil.Dodal, že aj utorňajšie rozhodnutie NS SR ukazuje, aké potrebné sú slobodné a nezávislé médiá. Pripomenul, že Ministerstvo kultúry SR pripravuje nový mediálny zákon, v ktorom bude ochrana novinárov a ich zdrojov zapracovaná omnoho silnejšie ako doteraz.Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) v parlamente povedal, že rešpektuje vyjadrenie Najvyššieho súdu SR. Považuje to za výsledok toho, že kontrolné mechanizmy fungujú.Prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa podľa Romana Kvasnicu začína odznovu. Právny zástupca Zlatice Kušnírovej to povedal po utorkovom rozhodnutí najvyššieho súdu.Kvasnica zdôraznil, že utorkovým rozhodnutím NS SR vznikla úplne nová procesná situácia a senát najvyššieho súdu dal „viac menej“ za pravdu prokurátorovi a právnym zástupcom poškodených.„Nehovorme o vine a nevine, hovorme o tom, že sa tu musia vykonať ďalšie dôkazy, ktoré nám podľa mňa prvostupňový súd bezdôvodne odmietol,“ pokračoval. Právny zástupca zároveň dodal, že rešpektujú rozhodnutie NS SR ponechať vec senátu ŠTS, ktorý o prípade rozhodoval minulý rok. „Veríme, že bude spravodlivo rozhodnuté,“ dodal.Na rozhodnutie NS SR reagovala aj matka Martiny Kušnírovej, Zlatica Kušinírová. „Som rada, že spravodlivosť zvíťazila. Je to taký prvý výkrik do tmy pre spravodlivosť na Slovensku. Nie len kvôli našim deťom, ale aj pre budúce generácie,“ povedala.Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v kauze Kuciak za významný moment pre spravodlivosť a právny štát. Žilinka to uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti.Najvyšší súd SR podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej urobil pre obnovenie dôvery v justíciu veľmi dôležitý krok. Agentúre SITA stanovisko prezidentky poskytol jej hovorca Martin Strižinec Čaputová podotkla, že aj keď sa trápenie rodičov a blízkych Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej po utorkovom rozhodnutí NS SR nekončí, sú zase o krok bližšie k spravodlivosti.„Ján Kuciak poukázal na cynizmus mocných a aj so svojou priateľkou Martinou Kušnírovou na to doplatili životmi. Aj od vyšetrenia ich vraždy a potrestania všetkých jej vinníkov sa preto dnes odvíja dôvera verejnosti v štát a jeho inštitúcie,“ uviedla prezidentka s tým, že NS SR pre obnovenie dôvery v justíciu urobil významný krok.Špecializovaný trestný súd dostal druhú šancu, aby dokázal, že je nestranný a objektívny. Právny zástupca rodiny Jána Kuciaka Peter Kubina tak reagoval na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR.Kubina povedal, že vníma pozitívne utorkové rozhodnutie NS SR. „Je to maximum toho, v čo sa dnes dalo dúfať,“ pokračoval. Zároveň skonštatoval, že rešpektuje rozhodnutie NS SR neodnať prípad senátu Ruženy Sabovej „Súd má byť objektívny, nezávislý a nestranný. Keď teraz dostane prvostupňový súd pokyny, že čo má ešte vykonať a akým spôsobom to má hodnotiť, tak je jeho povinnosťou to urobiť. Ak by to neurobil, tak tam by už založil pochybnosti o svojej nestrannosti,“ vysvetlil Kubina s tým, že treba dať prvostupňovému senátu šancu.Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) aj v tomto prípade vrátenia na Špecializovaný trestný súd verí v konečný spravodlivý rozsudok. Ako informovala jeho hovorkyňa Michaela Jurcová, Kollár rešpektuje rozhodnutia súdov.V opätovnom konaní pred Špecializovaným trestným súdom v kauze vraždy Jána Kuciaka bude obhajoba argumentovať rovnako, teda v prospech neviny. Povedal to pre médiá obhajca obžalovaného Mariana Kočnera „Počkáme ešte na rozsah dokazovania, ktoré súd určil," povedal Para. Pokiaľ ide o komunikáciu z Threemy a jej interpretáciu, podľa Paru vyznieva v prospech jeho klienta. „Zároveň sa chystáme na súd do Luxemburgu (sídlo Súdneho dvora Európskej únie, pozn. SITA)," dodal.Rozsah dokazovania na Špecializovanom trestnom súde bude do značnej miery záležať od toho, čo všetko vytkne v písomnom vyhotovení trestnému súdu Najvyšší súd SR.Skonštatoval to dozorový prokurátor v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Michal Šúrek . Vyjadril tiež spokojnosť nad dnešným rozhodnutím najvyššieho súdu zrušiť rozsudok ŠTS zo septembra minulého roka.„Sme spokojní, že odvolací súd uznal naše argumenty zahrnuté v odvolaní. Avšak, bude potrebné počkať si na písomné vyhotovenie daného rozsudku, nakoľko samotný odvolací súd avizoval, že sa vyjadrí, čo bude potrebné v danej trestnej veci ešte vykonať,“ povedal Šúrek. Dodal, že rešpektuje rozhodnutie NS SR ponechať prípad prvostupňovému senátu Ruženy Sabovej.