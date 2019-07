Malacky požiadali o dotáciu na rekonštrukciu atletickej dráhy

ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Malacky 12. júla (TASR) – Po rekonštrukcii zázemia futbalového štadióna by v Zámockom parku v Malackách mohlo v najbližších rokoch prísť aj k obnove atletickej dráhy. Samospráva Malaciek už podala oficiálnu žiadosť o dotáciu od Slovenského atletického zväzu (SAZ).Malacky sa uchádzajú o príspevok vo výške 400.000 eur, teda maximálnu výšku dotácie z päťmiliónového balíka, ktorý vláda v rámci investícií do športovej infraštruktúry vyčlenila na rekonštrukciu atletických štadiónov.Dotácia je určená prioritne na obnovu 400-metrových atletických oválov s umelým povrchom. Spolufinancovanie tvorí 40 percent výdavkov.potvrdil primátor Malaciek Juraj Říha.SAZ predpokladá, že v rámci alokácie bude možné podporiť 15 až 20 projektov. Záujem o príspevok zo strany oprávnených žiadateľov, teda i miest a obcí, je podľa prezidenta SAZ Petra Korčoka obrovský.ozrejmil. Termín vyhodnotenia predložených žiadostí je 15. august 2019. Atletický ovál v Zámockom parku v Malackách má šírku na plnohodnotných šesť dráh a je súčasťou futbalového štadióna. Je to zároveň jediný atletický štadión v okrese so 400-metrovým bežeckým okruhom.Investičný balík na rekonštrukciu športovísk vo výške 21 miliónov eur schválil vládny kabinet 12. júna. Peniaze sú určené na modernizáciu futbalovej, hokejovej či atletickej infraštruktúry, ale aj na vybudovanie univerzitného športového centra či modernizáciu športovej strelnice v Trnave.