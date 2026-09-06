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06. septembra 2026

Malajziu zasiahol hustý dym z požiarov v Indonézii, v Seriane vyhlásili núdzový stav


Tagy: Dym Zahraničie

Sarawak, ktorý susedí s Kalimantanom, je najviac postihnutý znečistením v Malajzii. Nad malajským mestom Serian sa vznášal ostrý dym, ktorý prenikal do domov a zahalil pouličné stánky, pričom ...



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malaysia_haze_51887 676x507 6.9.2026 (SITA.sk) - Sarawak, ktorý susedí s Kalimantanom, je najviac postihnutý znečistením v Malajzii.


Nad malajským mestom Serian sa vznášal ostrý dym, ktorý prenikal do domov a zahalil pouličné stánky, pričom obyvatelia čelili núdzovej situácii v kvalite ovzdušia spôsobenej cezhraničným dymom z požiarov v Indonézii.

Malajzia vyhlásila v Seriane núdzový stav


Malajzia vyhlásila núdzový stav v okrese Serian v štáte Sarawak na ostrove Borneo v piatok, keď úroveň znečistenia vzduchu dosiahla kritické hodnoty. Toxický dym už niekoľko týždňov zahalil časti Indonézie a Malajzie, keďže Jakarta bojuje s požiarom, ktorý zasiahol veľké územia Borneu a Sumatry, pričom dym sa šíri do susedných krajín ako Singapur a Brunej.

V Seriane, asi 65 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Sarawaku Kuchingu, sa obyvatelia snažili pokračovať v bežných víkendových aktivitách, no hustý dym ich nútil plánovať kratšie výlety, aby sa vyhli najhoršiemu znečisteniu.

Index kvality ovzdušia prekročil hodnotu 500


Sarawak, ktorý susedí s Kalimantanom, je najviac postihnutý znečistením v Malajzii. V piatok sa v Seriane prvýkrát v tomto roku vyhlásil núdzový stav kvôli zhoršeniu kvality ovzdušia, keď index kvality ovzdušia (API) prekročil 500 a dosiahol vrchol 512. Podľa malajzských smerníc sa API nad 300 považuje za nebezpečné, zatiaľ čo hodnoty nad 500 zvyčajne vedú k vyhláseniu miestneho núdzového stavu.

Dážď v piatok večer a sobotu ráno, pravdepodobne výsledok operácií na umelé zrážanie oblakov, priniesol úľavu a API klesol na 219. Napriek tomu núdzový stav v Seriane zostáva v platnosti.


Zdroj: SITA.sk - Malajziu zasiahol hustý dym z požiarov v Indonézii, v Seriane vyhlásili núdzový stav © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dym Zahraničie
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