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06. septembra 2026
Malajziu zasiahol hustý dym z požiarov v Indonézii, v Seriane vyhlásili núdzový stav
Tagy: Dym Zahraničie
Sarawak, ktorý susedí s Kalimantanom, je najviac postihnutý znečistením v Malajzii. Nad malajským mestom Serian sa vznášal ostrý dym, ktorý prenikal do domov a zahalil pouličné stánky, pričom ...
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6.9.2026 (SITA.sk) - Sarawak, ktorý susedí s Kalimantanom, je najviac postihnutý znečistením v Malajzii.
Nad malajským mestom Serian sa vznášal ostrý dym, ktorý prenikal do domov a zahalil pouličné stánky, pričom obyvatelia čelili núdzovej situácii v kvalite ovzdušia spôsobenej cezhraničným dymom z požiarov v Indonézii.
Malajzia vyhlásila núdzový stav v okrese Serian v štáte Sarawak na ostrove Borneo v piatok, keď úroveň znečistenia vzduchu dosiahla kritické hodnoty. Toxický dym už niekoľko týždňov zahalil časti Indonézie a Malajzie, keďže Jakarta bojuje s požiarom, ktorý zasiahol veľké územia Borneu a Sumatry, pričom dym sa šíri do susedných krajín ako Singapur a Brunej.
V Seriane, asi 65 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Sarawaku Kuchingu, sa obyvatelia snažili pokračovať v bežných víkendových aktivitách, no hustý dym ich nútil plánovať kratšie výlety, aby sa vyhli najhoršiemu znečisteniu.
Sarawak, ktorý susedí s Kalimantanom, je najviac postihnutý znečistením v Malajzii. V piatok sa v Seriane prvýkrát v tomto roku vyhlásil núdzový stav kvôli zhoršeniu kvality ovzdušia, keď index kvality ovzdušia (API) prekročil 500 a dosiahol vrchol 512. Podľa malajzských smerníc sa API nad 300 považuje za nebezpečné, zatiaľ čo hodnoty nad 500 zvyčajne vedú k vyhláseniu miestneho núdzového stavu.
Dážď v piatok večer a sobotu ráno, pravdepodobne výsledok operácií na umelé zrážanie oblakov, priniesol úľavu a API klesol na 219. Napriek tomu núdzový stav v Seriane zostáva v platnosti.
Zdroj: SITA.sk - Malajziu zasiahol hustý dym z požiarov v Indonézii, v Seriane vyhlásili núdzový stav © SITA Všetky práva vyhradené.
Nad malajským mestom Serian sa vznášal ostrý dym, ktorý prenikal do domov a zahalil pouličné stánky, pričom obyvatelia čelili núdzovej situácii v kvalite ovzdušia spôsobenej cezhraničným dymom z požiarov v Indonézii.
Malajzia vyhlásila v Seriane núdzový stav
Malajzia vyhlásila núdzový stav v okrese Serian v štáte Sarawak na ostrove Borneo v piatok, keď úroveň znečistenia vzduchu dosiahla kritické hodnoty. Toxický dym už niekoľko týždňov zahalil časti Indonézie a Malajzie, keďže Jakarta bojuje s požiarom, ktorý zasiahol veľké územia Borneu a Sumatry, pričom dym sa šíri do susedných krajín ako Singapur a Brunej.
V Seriane, asi 65 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Sarawaku Kuchingu, sa obyvatelia snažili pokračovať v bežných víkendových aktivitách, no hustý dym ich nútil plánovať kratšie výlety, aby sa vyhli najhoršiemu znečisteniu.
Index kvality ovzdušia prekročil hodnotu 500
Sarawak, ktorý susedí s Kalimantanom, je najviac postihnutý znečistením v Malajzii. V piatok sa v Seriane prvýkrát v tomto roku vyhlásil núdzový stav kvôli zhoršeniu kvality ovzdušia, keď index kvality ovzdušia (API) prekročil 500 a dosiahol vrchol 512. Podľa malajzských smerníc sa API nad 300 považuje za nebezpečné, zatiaľ čo hodnoty nad 500 zvyčajne vedú k vyhláseniu miestneho núdzového stavu.
Dážď v piatok večer a sobotu ráno, pravdepodobne výsledok operácií na umelé zrážanie oblakov, priniesol úľavu a API klesol na 219. Napriek tomu núdzový stav v Seriane zostáva v platnosti.
Zdroj: SITA.sk - Malajziu zasiahol hustý dym z požiarov v Indonézii, v Seriane vyhlásili núdzový stav © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dym Zahraničie
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