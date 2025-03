Malatinec sa vzdal funkcie vicežupana Banskobystrického samosprávneho kraja, nahradí ho nominantka Hlasu

Odbornosť nad politickou príslušnosťou

Jediný vicežupan zvolený dve volebné obdobia po sebe

Odchod z funkcie vníma ako nový začiatok

Kováčová je správna voľba

10.3.2025 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Malatinec Národná koalícia , do parlamentu zvolený na kandidátke strany Hlas-SD ) sa vzdal postu podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Uviedol, že keď prijal funkciu vicežupana, jeho hlavnou motiváciou bolo prispieť čo najkvalitnejšie k rozvoju regiónov a k zlepšeniu života ľudí, ktorí v nich žijú. Malatinec akcentoval, že mu ako osobe nikdy nešlo o politickú či stranícku príslušnosť.„Vždy mi v prvom rade záležalo na vykonávaní práce, ktorá bude mať konkrétny prínos pre občanov kraja či jeho návštevníkov,“ zdôraznil. „Spolu s kolegami a kolegyňami na odbore kultúry, ale tiež spolu so zamestnancami našich kultúrnych inštitúcií sme sa usilovali o to, aby sme ukázali, že kultúra je neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou našich životov a identít,“ dodal.Uviedol ale, že je v situácii, v ktorej jeho politická príslušnosť zastrela jeho dlhoročné osobnostné predpoklady pri výkone funkcie a stala sa „hlavným, a nazdávam sa, jediným relevantným dôvodom, pre ktorý mi bol pánom predsedom Ondrejom Lunterom dňa 9. marca 2025 doručený návrh na odvolanie z funkcie podpredsedu BBSK, čo rešpektujem“.Malatinec rovnako ocenil, že v návrhu na jeho odvolanie nie je uvedený žiadny iný dôvod okrem toho, že ide o politickú nomináciu strany Hlas, ktorej dané miesto prináleží. Malatinec bol pôvodne členom Hlasu, no pred niekoľkými týždňami oznámil, že sa pridáva k strane Národná koalícia i ku skupinke jej poslancov v NR SR.Malatinec podotkol, že v dejinách slovenskej regionálnej politiky je zrejme jediným vicežupanom dve volebné obdobia po sebe, a to nie z politických dôvodov, ale najmä vďaka odborným vedomostiam.„Je mi však ľúto, že moje odvolanie prichádza v čase, keď som potreboval vašu podporu v pracovnom konflikte s MK SR, predovšetkým za naše kultúrne inštitúcie v pôsobnosti BBSK, ale aj za občianske združenia, ktoré pôsobia v rámci umenia v BBSK. Pretože náš kraj je výkladnou skriňou kultúry a v našom kraji je miesto pre všetky druhy umenia. O tom som presvedčený a toto presvedčenie mi nikto nevezme,“ vyjadril sa. Zdôraznil tiež, že v tejto chvíli je pre neho najdôležitejšie jeho odhodlanie vždy pracovať v prospech občanov, bez ohľadu na politickú príslušnosť.„Môj cieľ nebol nikdy „získať moc“ v politickej hierarchii. Možno som zmenil politickú stranu, ale nikdy som nezmenil svoj cieľ – prácu pre rozvoj regiónu, zlepšenie života našich ľudí a najmä kvalitný rozvoj v oblasti kultúry SR,“ prízvukoval Malatinec.Poslanec NR SR ale s poľutovaním skonštatoval, že jeho politická príslušnosť „ktorá nie je v súlade s predstavami kolegov a kolegýň“, prevýšila potenciál jeho osobnostnej výbavy. Dodal, že vymenovanie za vicežupana v BBSK bral s pokorou a rešpektom, a tak isto vnímam i svoj odchod z danej funkcie.Fakt, že skončil na svojom poste v rámci banskobystrickej župy nevníma ako koniec. „Práve naopak, vnímam to ako príležitosť na nové zamyslenie sa, nové výzvy a novú cestu, ktorá mi umožní pokračovať v mojej osobnej misii – podporovať rozvoj kultúry a umenia nášho krásneho regiónu,“ uviedol.Malatinec sa funkcie vzdal na výjazdovom rokovaní krajského zastupiteľstva. Funkcie sa vzdal sám, ešte pred začiatkom schôdze. Hlas-SD na post podpredsedu kraja nominoval predsedníčku klubu Hlas-SD kraja Boženu Kováčovú. Odchádzajúci vicežupan je presvedčený, že ide o správnu voľbu.„Zároveň, aj keď opúšťam túto funkciu, chcem všetkých uistiť, že moja cesta sa nekončí. Nezanechávam svoj záväzok voči tejto krajine, voči kultúre, voči občanom. Aj keď dnes by padlo rozhodnutie o mojom odvolaní, zostávam odhodlaný pokračovať v práci, ktorú som vykonával v regióne, a naďalej ju vykonávať budem aj na národnej úrovni ako poslanec NR SR,“ dodal.Malatinec tiež prehlásil, že k dnešnému dňu sa vzdáva funkcie podpredsedu BBSK pre oblasť kultúry. Pokračovať chce ale ako poslanec v klube Hlas kraja. Vyjadril aj podporu predsedovi BBSK Ondrejovi Lunterovi.