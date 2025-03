Protimonopolný úrad rozdával pokuty v oblasti hazardu, podnikatelia sa dopustili „gun-jumpingu“

Príklad takzvaného gun-jumpingu

Podnikatelia koncentráciu dobrovoľne oznámili

10.3.2025 (SITA.sk) - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) vydal dňa 12. 2. 2025 rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľom Synot W, a.s. a Igor Vicel pokutu vyše 428-tisíc eur za porušenie povinnosti oznámiť koncentráciu a porušenie zákazu jej predčasnej implementácie. Ide o praktiku takzvaného gun-jumpingu.Podnikatelia podľa PMÚ nadobudli spoločnú kontrolu nad podnikateľom SLOV-MATIC, s.r.o. dňa 24. 6. 2020. Synot aj Slovmatic pôsobia v oblasti prevádzkovania hazardných hier , šlo teda o spojenie priamych konkurentov.K oznámeniu tejto koncentrácie však došlo až po tom, čo podnikatelia uskutočnili viacero kľúčových úkonov, vrátane prevodu obchodného podielu, výmeny členov riadiacich a dozorných orgánov podnikateľa Slovmatic, a niektorých finančných operácií."Je to príklad takzvaného gun-jumpingu, ktorý má dve formy, vyskytujúce sa v praxi často spoločne. Podnikatelia buď koncentráciu neoznámia PMÚ predtým, ako ju implementujú, alebo ju oznámia, no napriek tomu vykonávajú činnosti vyplývajúce z koncentrácie, ešte pred jej posúdením súťažným úradom. Termín gun-jumping pochádza pôvodne zo športovej terminológie, kedy atléti vybehli na trať skôr, ako zaznel štartovací výstrel. V praxi sa môže gun-jumping realizovať napríklad zdieľaním citlivých obchodných informácií, koordináciou obchodných aktivít, zjednocovaním riadiacich štruktúr a podobne. Predčasná implementácia koncentrácie je obzvlášť závažná v prípadoch súťažne problémových koncentrácií, kedy vykonanie akýchkoľvek úkonov bez toho, aby dopady koncentrácie posúdil súťažný úrad, môže viesť k ťažko napraviteľným škodám," uvádza PMÚ.Takéto konanie bolo teda v rozpore so zákonom, ktorý podnikateľom ukladá povinnosť oznámiť koncentrácie ešte pred ich uskutočnením. Podnikatelia sú podľa zákona zároveň povinní zdržať sa akéhokoľvek výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie predtým, ako ju PMÚ schváli.Obaja podnikatelia koncentráciu následne dobrovoľne oznámili a PMÚ posúdil jej dopady na hospodársku súťaž v samostatnom konaní, v ktorom koncentráciu s podmienkami schválil, za obe porušenia zákona ich však pokutoval.Podnikateľovi Synot uložil PMÚ pokutu spolu vo výške 400 000 eur a podnikateľovi Vicelovi pokutu vo výške 28 500 eur. U oboch podnikateľov zohľadnil závažnosť porušení, dĺžku trvania porušenia v prípade jedného z deliktov, a tiež priťažujúce a poľahčujúce okolnosti. Podnikatelia sa k porušeniu zákona priznali, využili inštitút urovnania, vďaka ktorému boli pokuty znížené o 50 % oproti pokute, ktorú by PMÚ inak uložil.