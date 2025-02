Malatinec vystúpil z poslaneckého klubu strany Hlas-SD a pridal sa k huliakovcom

S Huliakom majú k sebe blízko

V rukách premiéra

4.2.2025 (SITA.sk) - Poslanec Roman Malatinec vystúpil z poslaneckého klubu strany Hlas-SD a pridal sa k nezaradeným huliakovcom. V podateľni odovzdal svoje vystúpenie z klubu. Ako ďalej avizoval počas tlačového vyhlásenia, čoskoro plánuje vystúpiť aj zo samotnej strany Hlas.Malatinec prízvukoval, že podporuje programové vyhlásenie vlády. Dodal, že vstupuje do strany Národná koalícia , chce sa v nej naďalej venovať témam ochrany kultúrneho dedičstva i rozvoja regiónov.Ako dôvod svojho odchodu z Hlasu uviedol svoju úprimnú snahu o podporu kultúry a rozvoja regiónov, na čo ale podľa jeho slov v Hlase nemal adekvátny priestor.Ďalej sa k tejto strane vyjadrovať nechcel, jej poslancov považuje za kolegov, s ktorými budú spolupracovať. S Rudolfom Huliakom majú podľa jeho slov k sebe blízko vo viacerých témach.Na nadchádzajúcej schôdzi, kde by sa malo rokovať napríklad o zdravotníckych zákonoch, nezaradení poslanci okolo Rudolfa Huliaka tieto zákony podporia. „Ďalej to už je v rukách pána premiéra, ako sa s nominantmi Národnej koalície v parlamente dohodne,“ vyjadril sa Huliak.Dodal, že s predsedom vlády Robertom Ficom rokujú, výsledky nechcel komentovať, rovnako sa nechcel vyjadriť ani k tomu, či očakávajú, že získajú nejaký rezort.