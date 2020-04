Malé firmy v Nemecku môžu získať úver vo výške trojmesačných tržieb, ručiteľom bude vláda

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.4.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká vláda zverejnila ďalší balíček s cieľom uľahčiť tok finančnej pomoci malým a stredným podnikom, ktoré poškodzuje koronakríza. Minister financií Olaf Scholz uviedol, že firmy, ktoré boli v dobrej kondícii vlani, môžu požiadať o úver do výšky trojmesačných tržieb.Maximálna suma úveru pre firmy od 10 do 50 zamestnancov je 500-tis. eur. Firmy s viac ako 50 zamestnancami môžu požiadať o úver do 800-tis. eur. Konečným ručiteľom týchto úverov bude vláda.Už doteraz nemecká vláda prijala balíčky, prostredníctvom ktorých sa na pomoc firmám potenciálne môže uvoľniť viac ako 1 bil. eur s cieľom podporiť ekonomiku krajiny.