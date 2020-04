Daňovníci sa o preplatky nemusia obávať, finančná správa im ich vyplatí ako po minulé roky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.4.2020 - Daňovníci, ktorí podali daňové priznanie do konca marca a jeho výsledkom bol preplatok z dane z príjmu za rok 2019, nebudú musieť na svoje peniaze čakať až do skončenia pandémie. Informuje o tom Ministerstvo financií SR."Finančná správa im bude preplatky vracať rovnako ako po minulé roky," konštatuje rezort. Daňovníci ich tak dostanú priebežne, najneskôr však do 10. mája.Ministerstvo financií SR pripravilo v súvislosti s aktuálnou koronakrízou mnohé opatrenia na pomoc daňovníkom.Prezidentka už podpísala zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktorý odsúva termín podania daňového priznania až na koniec mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.V rovnakej lehote musí daňovník daň z príjmov aj zaplatiť. Zákon posúva aj ďalšie lehoty, napríklad lehotu na predkladanie vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane a podobne.