Malé lavínové nebezpečenstvo pretrváva vo všetkých pohoriach, informuje stredisko horských záchranárov

30.12.2023 (SITA.sk) - Vo všetkých pohoriach pretrváva malé lavínové nebezpečenstvo, t.j. 1. stupeň z 5 - dielnej medzinárodnej stupnice. Na svojom webe o tom informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby Striedanie plusových denných a záporných nočných teplôt bude pokračovať aj v sobotu, čo pozitívne ovplyvňuje stabilitu snehovej pokrývky, no zároveň vo vysokých polohách snehová pokrývka neustále viac a viac tvrdne, na povrchu pokrývky sa vytvorila miestami až ľadová vrstva.V priebehu soboty sa očakáva opäť relatívne teplé počasie, ktoré však bude sprevádzané silným vetrom a oblačnosťou, a tak sa nepredpokladá natápanie snehovej pokrývky. Uvoľnenie lavíny je možné len na lokálnych veľmi strmých tienistých a záveterných svahoch, kde sa môže nachádzať ešte nepreviazaný sneh uložený do menších dosiek alebo vankúšov, ktoré je možné veľkým dodatočným zaťažením uvoľniť.Aktuálne nebezpečenstvo lavín tak nepredstavuje zasypanie, ale skôr strhnutie osoby malou lavínou do veľmi exponovaného terénu.