Poľsko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom, cieľom je zabrániť nelegálnej migrácii z balkánskej trasy

Kontroly pri vstupe do krajiny

Cez 2-tisíc zadržaných cudzincov

30.12.2023 (SITA.sk) - Poľsko predĺžilo dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom do 1. februára 2024. Uvedené kontroly zaviedli v rámci boja proti nelegálnej migrácii. Referuje o tom web rozhlasovej stanice RMF FM s odvolaním sa na poľské ministerstvo vnútra.Hovorkyňa pohraničnej stráže Anna Michalská poznamenala, že kontroly osôb a vozidiel sa budú vykonávať len pri vstupe do Poľska na základe selektívneho výberu a na základe analýzy rizík.„Cieľom hraničnej kontroly je zabrániť nelegálnej migrácii z balkánskej trasy,“ uviedla. Na vybraných hraničných priechodoch však nedochádza k žiadnym zmenám.V roku 2023 poľskí pohraničiari zadržali celkovo 2 078 cudzincov, ktorí nelegálne prekročili hranice so Slovenskom. Väčšina z nich plánovala pokračovať ďalej do Nemecka. V roku 2022 to bolo len približne 60 osôb.Rekordným mesiacom bol september, keď bolo zadržaných viac ako 800 osôb. V októbri to bolo takmer 600 zadržaných osôb. V novembri boli odhalení len traja nelegálni migranti a v decembri žiadny. Od spustenia hraničných kontrol 4. októbra pohraničiari skontrolovali viac ako milión cestujúcich a 456-tisíc vozidiel.