Malé víťazstvo pre Macrona, umelé oplodnenie budú môcť vo Francúzsku podstúpiť aj lesbické páry

Zákon sú zaviesť čo najrýchlejšie

Ženy často cestovali do zahraničia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.6.2021 (Webnoviny.sk) - Dolná komora francúzskeho parlamentu v utorok prijala zákon, ktorý po prvý raz poskytuje slobodným ženám a lesbickým párom prístup k asistovanej reprodukcii. Národné zhromaždenie schválilo zákon o bioetike, ktorý predložila vláda prezidenta Emmanuela Macrona , v pomere hlasov 326 za a 115 proti.Dlho očakávaný zákon rozširuje prístup k liečbe plodnosti, napríklad umelé alebo mimotelové oplodnenie, ktoré je v súčasnosti dostupné len pre heterosexuálne páry. Liečba plodnosti je vo Francúzsku bezplatná a s pomocou zákona sa to už bude týkať aj lesbických párov a slobodných žien.Zákon nerieši dohody o náhradnom materstve, ktoré sú vo Francúzsku zakázané. Tiež napokon nenaplnil požiadavky, aby mohli transrodové ženy darovať spermie na oplodňovacie procedúry predtým, než prejdú zmenou pohlavia.Minister zdravotníctva Olivier Véran sa vyjadril, že úrady sú pripravené zaviesť nový zákon čo najrýchlejšie, ako sa dá, aby umožnili počatie prvých detí do konca tohto roka.Hlasovanie v Národnom zhromaždení ukončuje zdĺhavú dvojročnú debatu v parlamente. Konzervatívna väčšina v Senáte opatrenie opakovanie odmietla, posledné slovo má však dolná komora parlamentu, kde má väčšinu Macronova centristická strana.Francúzske skupiny za práva LGBT ľudí lobovali za zákon po tom, čo Francúzsko v roku 2013 zlegalizovalo manželstvá párov rovnakých pohlaví. Ženy, ktoré pred zákonom chceli otehotnieť s pomocou asistovanej reprodukcie, ale zo zákona nemohli, často pre takéto zákroky cestovali do zahraničia, ako napríklad do Španielska či Belgicka.