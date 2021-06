Slovensko bude deliť ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných, zo semaforu prechádzame do individuálneho systému

aktualizované 30. júna 14:59



Riziká delta variantu

Problematika pendlerov



COVID automat – hranica

Vláda na svojom stredajšom rokovaní odobrila COVID automat – hranica. Cieľom materiálu je nastaviť pravidlá výkonu kontrol protiepidemických povinností na vonkajších a vnútorných hraniciach SR zo strany policajného zboru.



V predkladacej správe sa uvádza, že vnútorné hranice po vstupe SR do schengenského priestoru v roku 2007 možno prekračovať bez toho, aby sa vykonávali kontroly osôb, a preto sú z pohľadu boja proti pandémii COVID-19 najzraniteľnejšie.



Pravidlá týkajúce sa kontrol na vnútorných hraniciach sú rozdelené do troch základných stupňov, od ktorých sa odvíja ich intenzita. V prvom stupni sa bude vykonávať monitoring a náhodná kontrola osôb na vstupe a v blízkosti hraníc. Kontrolu bude zabezpečovať policajný zbor.



V druhom stupni sa zavedie intenzívna kontrola a bude sa kontrolovať väčšina osôb vstupujúcich na územie SR. Výnimku z kontrol má mať nákladná doprava. Kontroly bude vykonávať policajný zbor s podporou Ozbrojených síl SR (OS SR). Do druhého stupňa patrí aj uzavretie niektorých malých menej dôležitých miest na prekračovanie vnútorných hraníc. Intenzívna kontrola, teda kontrola každej osoby vstupujúcej na územie SR, bude platiť pre tretí stupeň.



Kontrola bude prebiehať 24 hodín, sedem dní v týždni. Výnimku z kontrol má mať nákladná doprava. Aj pre tretí stupeň bude platiť uzavretie menej dôležitých miest na prekračovanie vnútorných hraníc. „Nariadenie vlády SR určuje hraničné priechody, ktoré je možno využiť na prekračovanie vnútorných hraníc. Prekračovanie na iných miestach nie je možné," píše sa v COVID automate – hranica.



Od pondelka 5. júla bude podľa schváleného uznesenia platiť druhý stupeň kontroly hraníc. Návrh na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach SR bude vláde predkladať minister zdravotníctva



30.6.2021 (Webnoviny.sk) -Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus SaS ) varuje pred obchádzaním pravidiel pri prekračovaní hraníc. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.„Ak to na Slovensku myslíme s kontrolou hraníc vážne, musíme nastaviť taký režim, aby to nefungovalo ako v súčasnosti. Mnohí ľudia si totiž dnes dávajú navzájom telefonicky vedieť, na ktorých hraniciach sa kontroluje a na ktorých nie,“ konštatoval Klus.Dodal, že vzhľadom na riziká delta variantu koronavírusu je podobné správanie nezodpovedné a neprípustné. „Prosím vás, nerobte to, v záujme vášho zdravia a zdravia vašich blízkych,“ zdôraznil štátny tajomník.Klus odporúča očkovanie všetkým, ktorí sa chcú vyhnúť karanténe a testovaniu. Zaočkovaní ľudia sa totiž podľa návrhu Ústredného krízového štábu môžu vyhnúť domácej karanténe a testovaniu.„Zo semaforu, ktorý rozdeľoval krajiny na zelené, červené a čierne prechádzame do individuálneho systému. Ten nebude rozlišovať, odkiaľ človek prichádza, ale či je človek prichádzajúci na Slovensko zaočkovaný (oboma dávkami) alebo nie je zaočkovaný,“ konštatoval Klus.Štátny tajomník tvrdí, že aj takto chcú motivovať tých, ktorí s očkovaním váhajú. Odvoláva sa na na dôkazy o tom, že zaočkovaní sú menšími prenášačmi koronavírusu a ich priebeh ochorenia je mierny a menej nebezpečný ako v prípade nezaočkovaných.„Ak by sa teda aj niekto zaočkovaný nakazil v zahraničí a prišiel by späť na Slovensko, tak okrem toho, že je u neho oveľa menšia pravdepodobnosť prenosu na ďalšiu osobu, tak klinické následky, vrátane hospitalizácie, sú oveľa menej komplikované,“ povedal Klus.Klus sa dotkol aj problematiky pendlerov, teda pravidelných cestujúcich, ktorí žijú v prihraničných oblastiach. Uviedol, že pri tejto skupine ľudí si vie predstaviť jej pravidelné bezplatné testovanie tak, ako tomu bolo v predchádzajúcom období.„S tým súvisí aj diskusia o dostupnejšom RT-PCR testovaní pre občanov, keďže antigénovému testovaniu do istej miery zrejme ‚odzvonilo',“ uzavrel štátny tajomník.