Mali by pribudnúť navádzacie tabule v jazyku národnostných menšín, Gyimesi predstavil návrh zákona

Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Návrh zákona hovorí o päťdesiatich druhoch šípových smerníkov. Týkať by sa to malo všetkých obcí, v ktorých sa používa jazyk národnostnej menšiny. Pri príprave tejto novely sa museli zosúladiť Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo kultúry SR . Napokon prešiel aj cez koaličnú radu a má tak podporu nielen poslaneckého klubu OĽaNO.

9.9.2021 (Webnoviny.sk) -„V praxi by to vyzeralo tak, že by na križovatke pod smerovou tabuľou v slovenskom jazyku pribudla tabuľa v jazyku národnostnej menšiny,“ vysvetlil Gyimesi. Ako ďalej uviedol Tarasovič, pokusy o podobnú úpravu boli na Slovensku aj počas minulých vlád.Usmernenia, na základe ktorých mali mať obce a samosprávy možnosť osádzať tabule v jazyku národnostnej menšiny, vydal rezort dopravy aj policajný prezident. Nemali však oporu v zákone a nedali sa uplatniť.