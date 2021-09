Poľský Senát zmietol zo stola kontroverzný návrh mediálneho zákona

Poľský Senát vo štvrtok odmietol kontroverzný návrh mediálneho zákona, ktorý podľa kritikov ohrozuje slobodu tlače. V 100-člennej hornej komore hlasovalo proti návrhu 53 senátorov, 37 bolo za a traja sa zdržali.

9.9.2021 (Webnoviny.sk) -Senát však nemá právomoc legislatívu úplne zablokovať, keďže sa aj v prípade zamietnutia môže vrátiť do dolnej parlamentnej komory na opätovné schválenie. V takomto prípade by zákon dostal na podpis prezident Andrzej Duda . Ten je síce spojencom pravicovej vládnej koalície, vyhlásil však, že normu v existujúcej podobe nepodpíše.Zákon má brániť neeurópskym vlastníkom držať kontrolné podiely v poľských mediálnych spoločnostiach. Legislatíva by v prípade nadobudnutia účinnosti prinútila americkú spoločnosť Discovery Inc. predať svoj podiel v najväčšej poľskej súkromnej televíznej sieti TVN.Návrh je považovaný za veľký útok na slobodu médií v Poľsku, ktoré je už terčom kritiky pre zmenšovanie nezávislosti súdov.