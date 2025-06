Malí diváci, veľké príbehy: festivalový program pre rodiny

Mojko a Kajka s besedou ku knihe Jojo, to vážne?! 2 – živý program v Kulturparku

18.6.2025 (SITA.sk) - Sekciaprináša tri rôznorodé príbehy, ktoré prepájajú fantáziu, dobrodružstvo aj silu hudby a umenia – animovanú novinku Csongor a Tünde – dobrodružná výprava, hranú rodinnú komédiu Cukrkandl a poetické anime Huslistka a sklár. Detskú atmosféru doplní 22. júna o 16:00 v Kulturparku 60-minútové pesničkové predstavenie TV JojkoMaďarskí režisérioživujú Vörösmartyho romantickú báseň v dychberúcej 2D animácii inšpirovanej klasikou Attilu Dargaya Csongor a Tünde – dobrodružná výprava. Mladý Csongor sa so svojím nemotorným kamarátom Balgom vydáva hľadať vílu Tünde a skutočnú lásku, zatiaľ čo čarodejnica Mirigy skúša jeho presvedčenie aj odvahu. Film mieša folklór, humor a nadčasové otázky lásky, vytrvalosti a zmyslu života do vizuálne omamnej podoby, ktorá osloví celé rodiny.Česko-slovenská novinka Cukrkandl režisérasleduje Aničku Jesenskú (Tereza Ramba), ktorá po tajomnom strýkovi zdedí "strašidelný" dom so skleníkom a zubnou ordináciou v Medove. Vďaka exotickej peruánskej byline dokáže liečiť zuby bez bolesti a rýchlo si získa srdcia (a chrup) detských pacientov. Proti nej však stojí miestny vyhlásený zubár Druml. Aničke pomáha partia odvážnych detí a celé mesto zistí, že dobrý skutok môže zmeniť komunitu.Prvé pakistanské anime a debut štúdiaa multitalentuHuslistka a sklár nás prenesie do remeselného mestečka, kde mladý sklár Vincent a talentovaná huslistka Alliz hľadajú vlastnú cestu v svete, ktorému hrozí vojna. Ručne kreslená animácia, dojímavá hudba a odkaz štúdia Ghibli či klasickej Disney estetiky vytvárajú vizuálnu báseň o láske k umeniu, sile hudby a odvahy postaviť sa rodičovským i spoločenským očakávaniam. Film, ktorý vlani súťažil v Annecy, sľubuje zážitok, na ktorý sa nezabúda.V sprievodnom programe 22. júna o 16:00 rozozvučí Kulturpark 60-minútové hudobno-divadelné predstavenie najsledovanejšej detskej televízie. Macko Mojko, odvážna Kajka a spisovateľkapozývajú deti aj rodičov objavovať emócie, sny a vedomé rodičovstvo prostredníctvom pesničiek a humoru.Ak si chcete užiť kompletný detský aj hlavný program festivalu, siahnite po– celofestivalovej vstupenke, ktorá vám otvorí dvere do všetkých kinosál aj sprievodných podujatí. Zakúpite ju na stránke aff.cinepass.sk