Rekonštrukciu parkánového múru v Levoči pozastavili, rozhodol o tom pamiatkový úrad

Časť hradieb bola zrútená

Postup upravuje zákon

Rokovali na mestskom úrade

poznamenal.





Opevnenie, ktoré obopínalo mesto, pochádza z prelomu 13. až 14. storočia. Ako informuje mesto na svojej internetovej stránke, vyznačuje sa zložitou sústavou troch opevňovacích múrov a hradobnou priekopou. Za zhoršovaním stavu fortifikačného systému je podľa mesta prvotný stavebný postup, a teda plytké osadenie múrov, bez riešenia odvodnenia hradieb. Degradáciu podporujú aj poveternostné podmienky. Hradobné múry boli masívnej konštrukcie, s hrúbkou jeden až dva a pol metra. „Súdržnosť muriva je nízka. Na miestach vystavených dlhodobému pôsobeniu poveternosti, respektíve zamákaniu, náletovej vegetácii, a podobne, v súčinnosti s mrazmi, je murivo stien miestami rozrušené, rozpadáva sa a v miestach vychýlenia od zvislej osi hrozí zrútením,“ vyplýva z dôvodovej správy k stavu časti opevnenia Levoče predloženej na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo februári 2024.





18.6.2025 (SITA.sk) - Rekonštrukciu parkánového múru v Levoči pozastavili, podľa informácií z radnice o tom rozhodol Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) v Prešove. Rekonštrukcia sa týka rozobratia poškodeného múru na zdravé jadro, jeho opätovného vymurovania, doplnenia chýbajúcich častí a riešenia odvodnenia.S prácami začali v apríli odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. Mesto pripomína, že samotné práce pritom predtým krajský pamiatkový úrad schválil, rovnako aj postup a rozsah konštrukcie. Primátor mesta Miroslav Vilkovský uviedol, že voči rozhodnutiu sa odvolali.Práce, ktoré na východnej strane mestského opevnenia v rámci projektu „Odstránenie havarijného stavu parkánového múru (bašta – dom 649/11)“ odštartovali v úvode apríla, pozastavili 2. júna. Časť hradieb bola dlhé roky zrútená.„Sociálny podnik mesta Levoča sa pustil do rekonštrukcie na základe právoplatného rozhodnutia stavebného úradu a súhlasného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Prešove z novembra 2023, ktorý odporučil systém rekonštrukcie týchto hradieb,“ priblížil primátor Vilkovský vo videu na sociálnej sieti. Podľa jeho slov však zamestnanci úradu na prvom kontrolnom dni zmenili svoje stanovisko. „Rozhodnutím, ktoré nám doručili minulý mesiac, nám pozastavili túto stavbu,“ poznamenal.Mesto sa voči novému rozhodnutiu podľa jeho slov odvolalo a podstúpi toto stanovisko aj na Ministerstvo kultúry SR, pod ktoré pamiatkový úrad patrí. „Nie je predsa mysliteľné, aby nám ten istý úrad vydal v tej istej veci rozdielne stanoviská. I keď to dôvodnia tým, že na týchto hradbách sa našlo nejaké staré historické jadro, ale to už bolo aj pre nás laikov odkryté dávno predtým, ako sa pustil sociálny podnik do rekonštrukcie,“ skonštatoval primátor.Odvolanie je už podľa jeho slov na ceste na pamiatkový úrad. „Budeme čakať, ako sa s našim odvolaním vysporiada samotný krajský pamiatkový úrad. Do tej doby sa na stavbe nebude pokračovať v rekonštrukcii, kým sa táto otázka o spôsobe rekonštrukcie hradieb nevyrieši s úradom a ministerstvom kultúry,“ dodal.Riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Prešov Marián Uličný pre agentúru SITA potvrdil, že mesto Levoča začalo s obnovou predmetného úseku národnej kultúrnej pamiatky na základe povolenia príslušného stavebného úradu, ktoré vydal so zahrnutím podmienok súhlasného záväzného stanoviska KPÚ Prešov.„Nie je však úplnou zriedkavosťou, že počas obnovy národných kultúrnych pamiatok, respektíve úprave nehnuteľností v pamiatkových územiach, dochádza k nálezom a novým skutočnostiam, ktoré je nevyhnutné zohľadniť tak, aby sa zachovali pamiatkové hodnoty národnej kultúrnej pamiatky, respektíve nehnuteľnosti v pamiatkovom území,“ skonštatoval.Postup v takomto prípade podľa jeho slov upravuje zákon o ochrane pamiatkového fondu. V prípade nálezu je podľa neho nevyhnutné o ňom upovedomiť KPÚ a zastaviť práce, ktoré ohrozujú nález. O ďalšom postupne obnovy následne rozhoduje práve KPÚ.„Úsek parkánového múru, ktorý je predmetom obnovy, bol už obnovovaný v 2. polovici 20. storočia. Počas prípravy obnovy vizuálnou ohliadkou bol posúdený ako novodobé murivo, ktoré nahradilo starší originál. Po začatí obnovy bolo odstránené staticky narušené novodobé líce muriva. Po jeho odstránení sa ukázalo, že za týmto novým lícom je kompaktne zachované historické jadro a to v značnom rozsahu, zrejme aj s originálnym vnútorným lícom. Z uvedeného dôvodu tunajší úrad vydal predmetné rozhodnutie o ďalšom postupe obnovy,“ ozrejmil Uličný.Podľa riaditeľa KPÚ Prešov však vydaniu rozhodnutia predchádzalo rokovanie na Mestskom úrade v Levoči. Počas neho podľa jeho slov pamiatkový úrad prítomných oboznámil, čo bude vo výroku rozhodnutia o ďalšom postupe. „Z rokovania nevyplynula skutočnosť, že mesto Levoča má úmysel sa odvolať. Zástupcovia mesta však vyjadrili obavu, či takáto zmena nemôže ohroziť čerpanie schválenej dotácie Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom,“Úrad vtedy podľa neho vysvetlil, že takéto postupy sa bežne uplatňujú pri obnovách objektov, pričom v rámci nich nastávajú aj zmeny stavby. „Najčastejšími príkladmi sú nálezy architektonických, remeselných a výtvarných prvkov, ako sú napríklad kamenné portály, stĺpiky, drevené trámové stropy, nástenné maľby a podobne, alebo iných originálnych súčastí pamiatky, ktoré by, ak by nebolo vydané rozhodnutie, mohli byť nenávratne zničené,“ objasnil Uličný.V prípade Levoče si existencia historického muriva podľa jeho slov vyžaduje menšiu úpravu projektovej dokumentácie. Ako ale poznamenal, postup obnovy upravený v novo vydanom rozhodnutí v konečnom dôsledku redukuje rozsah nevyhnutných stavebných zásahov a môže viesť aj k ušetreniu celkových nákladov na obnovu.„Vzhľadom k tomu, že voči vydanému rozhodnutiu vlastník podal odvolanie, Krajský pamiatkový úrad Prešov odstupuje predmetné odvolanie na druhostupňový orgán, Pamiatkový úrad SR Bratislava, ktorý je vecne a miestne príslušným orgánom rozhodnúť v danej veci,“ dodal riaditeľ prešovského pamiatkového úradu.