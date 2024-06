Mali sme to urobiť už skôr, vraví nemecký vicekancelár o povolení Ukrajine zaútočiť západnými zbraňami na ciele v Rusku

4.6.2024 (SITA.sk) - Nemecký vicekancelár Robert Habeck povedal, že ľutuje, že vláda vedená Olafom Scholzom neumožnila Ukrajine nasadiť zbrane dodané Západom na zasiahnutie vojenských cieľov v Rusku už skôr. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Habeck to povedal v rozhovore pre denník Augsburger Allgemeine.Habeck povedal, že Ukrajine by malo byť umožnené urobiť to, čo potrebuje, aby zabránila ruským útokom a chránila životy civilistov. Zákaz úderov na vojenské ciele v Rusku znamená, že môže zomrieť viac ľudí, vysvetlil Habeck.„Povolenie sa v súčasnosti vzťahuje na prísne lokalizovanú oblasť okolo Charkovskej oblasti. Na sebaobranu, na ochranu. Ale je pravda, že rozhodnutie, ktoré sme urobili, mohlo prísť skôr,“ povedal Habeck, ktorý však obhajoval kancelára Scholza pred kritikou súvisiacou s omeškaním pri udelení povolenia Ukrajine zasiahnuť ciele v Rusku.„Meškanie je nesprávne slovo. Robíme veľmi ťažké rozhodnutia, takže musíme všetko starostlivo zvážiť. V tomto prípade padlo správne rozhodnutie,“ skonštatoval Habeck.