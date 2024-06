Reputácia je pre Slovensko veľmi dôležitá, ministerstvo cestovného ruchu zorganizovalo konferenciu o štátnom brandingu

Reputácia je dôležitá

Odborný výučbový deň

Medzirezortná téma

4.6.2024 (SITA.sk) - Nové ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR v utorok zorganizovalo významnú konferenciu s názvom „Brand Slovensko 30“, na ktorej privítali aj významného odborníka na branding (značka – pozn.red.) a zakladateľa indexu dobrej krajiny Simona Anholta. Podľa neho je Slovensko a jemu podobné krajiny posudzované podľa toho, čo robia a nie čo o sebe hovoria.„Aby som stručne zhrnul, o čom sme hovorili, tak je veľmi dôležité uvedomiť si, že nehovoríme primárne o propagovaní Slovenska v zahraničí. Propagácia Slovenska sa totiž odohráva viacerými kanálmi, či už je to cestovný ruch, investície, export, kultúra a podobne. Teraz sme hlavne hovorili o tom, ako je Slovensko vnímané ako krajina. A to je v mnohých ohľadoch oveľa dôležitejšia vec, pretože sa musíte starať o to čo budete robiť, aké budú vaše kroky a nie o to, čo budete komunikovať navonok. Nie iba vláda, alebo len podnikateľský sektor, alebo občiansky sektor, ale musí sa jednať o partnerstvo všetkých navzájom,“ uviedol Anholt.Minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi poďakoval Anholtovi za prijatie pozvania na konferenciu Brand Slovensko 30 ako aj ďalším odborníkom.„Pre Slovensko ako relatívne mladú krajinu je jeho reputácia nesmierne dôležitá. Ovplyvňuje totiž nielen medzinárodné postavenie krajiny, ale aj jej schopnosť exportovať, lákať do krajiny zahraničné investície, vedecké kapacity, turistov či kongresy. Značka Slovensko má 30 rokov. Som rád, že účastníkmi konferencie neboli len organizácie cestovného ruchu, ale aj predstavitelia financií, hospodárstva a iných sektorov,“ povedal Keketi.Zároveň dodal, že na konferencii boli zastúpené aj verejné správy, ktoré sú dôležitou súčasťou tejto témy. Bez patričnej alebo jasne zadefinovanej značky nedokážeme presadzovať stratégie Slovenska v zahraničí, vysvetlil Keketi, prečo sa zorganizovala táto konferencia. Na konferencii vystúpili aj občianske združenia, ktoré inšpirovali nové MCRŠ SR na zorganizovanie odborného výučbového dňa ako bola konferencia Branding Slovensko 30.„Za sebou máme odborný výučbový deň, ktorý má dúfam potenciál vytvoriť bod nula v práci s brandingom Slovenska. Bol tu člen vlády ako aj človek, ktorý je považovaný za zakladateľa témy brandingu. Takže metodológiu máme za sebou a na rade sú ďalšie kroky,“ povedal zástupca občianskych združení.Na záver Keketi doplnil, že išlo hlavne aj o zadefinovanie toho, či branding bude mať na starosti ako strategickú tému jeho rezort.„Ten branding je tvorený z viacerých častí a dotýka sa, či už ministerstva zahraničných vecí, hospodárstva, pôdohospodárstva atď. Snažíme sa preto nastaviť túto tému na riešenie, ako medzirezortnú. Utorkovej konferencie sa zúčastnili aj štátni tajomníci z iných rezortov a diskutovali sme ako pospájať tieto nápady a návrhy, ktoré máme. A ide len o to zotrvať. Máme nejakú 30 ročnú skúsenosť s touto témou, ktorá vyvrcholila niekedy okolo roku 2016, keď vzniklo Good idea Slovakia (Dobrý nápad Slovensko). Avšak limitujeme stále túto tému iba na logo a slogan. Pritom tá téma je oveľa komplexnejšia a ako vidíme, je tvorená z viacerých častí. Máme k dispozícii dáta a s tými potrebujeme systematicky pracovať. Viem si predstaviť, aby táto téma bola pod gesciou ministerstva športu, ale potrebujeme na nej systematicky dlhodobo pracovať," dodal na záver Keketi.