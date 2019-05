Mali sme v závere príležitosti, ale nedokázali sme otočiť skóre, hodnotí Feherváry súboj s Fínmi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KOŠICE 12. mája - Slovensko dohrávalo sobotňajší zápas na MS v hokeji 2019 proti Fínsku so šiestimi obrancami, keďže Marek Ďaloga po zásahu pukom do tváre putoval zo štadióna rovno do nemocnice.Mladíkovi v slovenskom tíme Martinovi Fehervárymu to nevadilo. "Mne osobne to vyhovuje viac. Je to možno fyzicky náročnejšie, ale mám radšej, keď sme viac v tempe," povedal 19-ročný Bratislavčan a vzápätí zhodnotil aj priebeh duelu, v ktorom slovenskí hokejisti prehrali 2:4."Fíni nás agresívnejšie napádali a boli viac zorganizovaní. Rozhodujúci bol gól v tretej tretine, potom sa to už vždy ťažko otáča. Mali sme v závere nejaké príležitosti aj presilovky, ale nedokázali sme otočiť skóre," uviedol.