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27. septembra 2026
Mníchov sa bude uchádzať o OH v rokoch 2036, 2040 alebo 2044
Pôvodne boli v hre štyri lokality, no po odstúpení Berlína a Hamburgu zostali len dve možnosti - okrem Mníchova aj Kolín nad Rýnom a jeho okolie. Nemecký olympijský športový zväz (DOSB) vybral ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - Pôvodne boli v hre štyri lokality, no po odstúpení Berlína a Hamburgu zostali len dve možnosti - okrem Mníchova aj Kolín nad Rýnom a jeho okolie.
Nemecký olympijský športový zväz (DOSB) vybral Mníchov ako kandidáta krajiny na organizáciu olympijských hier v rokoch 2036, 2040 alebo 2044. Rozhodnutie oznámil nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v kúpeľnom meste Baden-Baden.
Pôvodne boli v hre štyri lokality, no po odstúpení Berlína a Hamburgu zostali len dve možnosti - okrem Mníchova aj Kolín nad Rýnom a jeho okolie. Bavorský premiér Markus Söder po zverejnení výsledku vyhlásil, že cieľom je spojiť krajinu a súťažiť spoločne od severu až po juh, od východu po západ.
Hlavnou lokalitou kandidátskej ponuky Mníchova je olympijský park na severe mesta, ktorý po olympijských hrách v roku 1972 nedávno prešiel rozsiahlou renováciou. Nemecký kancelár Friedrich Merz zablahoželal Mníchovu k úspechu a zdôraznil, že krajina je pripravená na olympijské hry.
V októbri 2025 sa v Mníchove konalo referendum, kde takmer dve tretiny (66,4 percenta) voličov podporili usporiadanie hier pri 44-percentnej účasti oprávnených voličov. Tento výsledok výrazne kontrastuje s predchádzajúcimi negatívnymi referendami v Hamburgu a neuskutočneným referendom v Berlíne.
DOSB plánuje začať dialóg s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) pred procesom skráteného výberu v marci 2027. očakáva sa, že MOV dejisko OH v roku 2036 oznámi najneskôr v prvej polovici roku 2029.
Mníchov je známy organizáciou významných športových podujatí, medzi inými finále Ligy majstrov v rokoch 2012, 2025 a plánované na 2028, či majstrovstvá sveta v atletike 2031. Allianz Arena, domov Bayernu Mníchov, pritiahla viackrát NFL zápasy na nemeckej pôde.
Historicky by to bol už tretí raz, čo by Nemecko hostilo olympijské hry. Berlín hostil v roku 1936, Mníchov v roku 1972. Predtým sa v Nemecku konali aj ZOH v roku 1936 v Garmisch-Partenkirchene.
Hry v Mníchove 1972 poznamenala tragédia útoku na izraelskú delegáciu v olympijskej dedine, pri ktorom zahynulo 11 členov tímu. Od roku 1972 podala Nemecká federácia až sedem neúspešných kandidátok na organizáciu OH či ZOH.
Zdroj: SITA.sk - Mníchov sa bude uchádzať o OH v rokoch 2036, 2040 alebo 2044 © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký olympijský športový zväz (DOSB) vybral Mníchov ako kandidáta krajiny na organizáciu olympijských hier v rokoch 2036, 2040 alebo 2044. Rozhodnutie oznámil nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v kúpeľnom meste Baden-Baden.
Pôvodne boli v hre štyri lokality, no po odstúpení Berlína a Hamburgu zostali len dve možnosti - okrem Mníchova aj Kolín nad Rýnom a jeho okolie. Bavorský premiér Markus Söder po zverejnení výsledku vyhlásil, že cieľom je spojiť krajinu a súťažiť spoločne od severu až po juh, od východu po západ.
Hlavnou lokalitou kandidátskej ponuky Mníchova je olympijský park na severe mesta, ktorý po olympijských hrách v roku 1972 nedávno prešiel rozsiahlou renováciou. Nemecký kancelár Friedrich Merz zablahoželal Mníchovu k úspechu a zdôraznil, že krajina je pripravená na olympijské hry.
V októbri 2025 sa v Mníchove konalo referendum, kde takmer dve tretiny (66,4 percenta) voličov podporili usporiadanie hier pri 44-percentnej účasti oprávnených voličov. Tento výsledok výrazne kontrastuje s predchádzajúcimi negatívnymi referendami v Hamburgu a neuskutočneným referendom v Berlíne.
DOSB plánuje začať dialóg s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) pred procesom skráteného výberu v marci 2027. očakáva sa, že MOV dejisko OH v roku 2036 oznámi najneskôr v prvej polovici roku 2029.
Mníchov je známy organizáciou významných športových podujatí, medzi inými finále Ligy majstrov v rokoch 2012, 2025 a plánované na 2028, či majstrovstvá sveta v atletike 2031. Allianz Arena, domov Bayernu Mníchov, pritiahla viackrát NFL zápasy na nemeckej pôde.
Historicky by to bol už tretí raz, čo by Nemecko hostilo olympijské hry. Berlín hostil v roku 1936, Mníchov v roku 1972. Predtým sa v Nemecku konali aj ZOH v roku 1936 v Garmisch-Partenkirchene.
Hry v Mníchove 1972 poznamenala tragédia útoku na izraelskú delegáciu v olympijskej dedine, pri ktorom zahynulo 11 členov tímu. Od roku 1972 podala Nemecká federácia až sedem neúspešných kandidátok na organizáciu OH či ZOH.
Zdroj: SITA.sk - Mníchov sa bude uchádzať o OH v rokoch 2036, 2040 alebo 2044 © SITA Všetky práva vyhradené.
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