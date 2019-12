Malík: Pri výstavbe haly na Donovaloch by mali znásobiť ochranu vôd

Na archívnej snímke prvá lyžovačka v stredisku Park Snow Donovaly v časti Záhradište. Donovaly. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. decembra (TASR) - Pri výstavbe a prevádzke letnej lyžiarskej haly Donovalley Resort na Donovaloch by sa mali zdvojnásobiť všetky opatrenia na ochranu podzemných vôd. Pre TASR to uviedol Peter Malík z oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Podľa projektového manažéra Igora Obšajsníka je v príprave projektu ochrana podzemných vôd jednou z hlavných priorít.odporúča Malík.Ak sa nedodrží technologická disciplína počas výstavby a prevádzky letnej lyžiarskej haly, môže vzniknúť riziko znečistenia podzemných vôd, uvádza Malík.Počas výstavby lyžiarskej haly môžu pohonné látky a mazivá teoreticky uniknúť do prostredia, z ktorého bude premiestnená zemina, ako vysvetlil hydrogeológ. Počas samotnej prevádzky haly pre podzemné vody predstavujú riziko prevádzkové kvapaliny ako amoniak, propylénglykol a kompresorové oleje.Obšajsník tvrdí, že celá stavba je odkanalizovaná do čistiarne odpadových vôd. Opatrení na stavbu vrátane tých na ochranu podzemných vôd je 162. Určilo ich 43 úradov a inštitúcií, ktoré dali zároveň aj súhlasné stanovisko na výstavbu projektu, ako podotkol Obšajsník.uviedol Obšajsník.Lyžiarska hala Donovalley Resort bude slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára a mala by stáť 60 miliónov eur. Proti výstavbe haly vznikla aj petícia, ktorú už podpísalo 21.982 ľudí.