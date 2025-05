Málo alebo veľa? Odpoveď je 8 %

Prečo je ročný výnos 8 % tak akurát?

4 dôvody, prečo investovať do dlhopisu Proxper 8/2028



Viete, na čom ste: Dlhopis je investičný nástroj, pri ktorom už vopred viete, kedy a aký výnos z neho budete mať. V prípade dlhopisu Proxper 8/2028 je to 8 % p. a. a výnos je vyplácaný raz ročne, čo zabezpečuje pravidelný príjem.

Diverzifikácia rizika: Svoje peniaze investujete do developerských projektov a potravinárskeho segmentu. V týchto oblastiach majú odborníci Proxenty dlhoročné skúsenosti, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Limitovaný objem: Objem emisie dlhopisu Proxper 8/2028 je limitovaný, preto netreba s vašou investíciou váhať.

Spoľahlivý partner: Proxenta je renomovaná investičná skupina s dlhodobou tradíciou a skúsenosťami, ktorá na finančnom trhu pôsobí už od roku 2009. S výberom vhodnej investície z portfólia Proxenty klientom pomáhajú skúsení osobní makléri, ktorí každému investorovi poskytujú poradenstvo a servis na mieru.



Investujte so slovenskou investičnou skupinou

20.5.2025 (SITA.sk) - Pre mnohých investorov je správne nastavenie výnosu kľúčom k úspechu. Preto je výnos 8 % ročne tak akurát.Pre investora, ktorý hľadá atraktívnu investíciu, môže byť ideálnou voľbou práve dlhopis Proxper 8/2028 s výnosom 8 % ročne, ktorý vydáva emitent patriaci do investičnej skupiny Proxenta. Okrem atraktívneho výnosu ponúka aj zaujímavý bonus. Pravidelný príjem vďaka výnosu, ktorý sa vypláca raz ročne. Viazanosť dlhopisu je do novembra 2028.Ročný výnos 8 % je tak akurát, pretože môže poskytovať optimálnu rovnováhu medzi rizikom a návratnosťou. Jeho hodnota neevokuje neprimerané riziko, ale zároveň je výnos atraktívny aj pre investorov hľadajúcich solídny zisk. Tento stabilný a predvídateľný ročný výnos je zároveň ideálny pre tých, ktorí hľadajú atraktívnu investičnú príležitosť.Investovanie do dlhopisu Proxper 8/2028 je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú rovnováhu medzi rizikom a návratnosťou. Výnos 8 % ročne poskytuje predvídateľnosť a solídny zisk, čo z neho robí atraktívnu investičnú príležitosť. Proxenta je silná a skúsená investičná skupina, ktorá sa radí na Slovensku medzi stabilných emitentov. V oblasti korporátnych dlhopisov je spoľahlivým investičným partnerom už 15 rokov, na trh priebežne prináša úspešné emisie, pričom investovať s ňou je možné už od 10 000 eur. Skupina svoje aktivity sústreďuje do rezidenčných developerských projektov a potravinárskeho segmentu, v ktorých má dlhoročné skúsenosti. Kladie dôraz na transparentnosť, stabilitu a dlhodobý rast, čo ju robí ideálnym partnerom pre investorov hľadajúcich výnosné investície. Bližšie informácie o aktuálnom dlhopise Proxper 8/2028 nájdete na https://www.proxenta.sk/proxper Upozornenie: Zverejnené informácie nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy, analýzou investičných príležitostí, investičným odporúčaním ani investičným poradenstvom a neberú do úvahy situáciu a osobné pomery jednotlivých investorov, ich finančnú situáciu, znalosti, skúsenosti, ciele alebo potreby. Finančné nástroje skupiny Proxenta, nemusia byť pre konkrétnych investorov vhodné. Bližšie informácie o rizikách spojených s jednotlivými finančnými nástrojmi, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa investovania, sú zverejnené na www.proxenta.sk . S investovaním je spojené riziko, návratnosť investovanej sumy nie je zaručená. Viac informácií o rizikách tu: www.proxenta.sk/proxenta-fundraising