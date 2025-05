Polovica občanov by sa podieľala v prípade potreby na obrane Slovenska, najmenšiu ochotu vyjadrili voliči Smeru

Obavy z vojnového konfliktu

20.5.2025 (SITA.sk) - Polovica občanov Slovenska by sa podieľala v prípade potreby na obrane Slovenska. Najmenej by sa podieľali voliči hnutia Republika a strany Smer-SD Ukázal to prieskum agentúry NMS , ktorými zisťovali, či by Slováci boli ochotní brániť Slovensko. Agentúra tak reflektovala na medzinárodný vývoj, nepredvídateľné kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa vo vzťahu k európskej bezpečnosti či na vojnu na Ukrajine. Agentúra robila prieskum od 12. do 16 marca na vzorkeZ prieskumu vyplynulo, že polovica občanov Slovensko má obavy z vojnového konfliktu. Presnejšie,respondentov sa obáva, že Slovensko bude počas najbližších troch rokov súčasťou nejakého vojnového konfliktu.Otázka vojnového konfliktu nevyvoláva obavy uobyvateľov Slovenska. Zapojenia Slovenska do vojny sa obávajú častejšie voliči parlamentnej opozície. Výsledky prieskumu hovoria o tom, žez nich vyjadrilo obavy, a to najmä voliči hnutia Progresívne Slovensko , z ktorých sa vojnového konfliktu obávaPokojní však nezostávajú ani voliči koaličných strán, z ktorýchvyjadrilo obavy zo zapojenia Slovenska do vojnového konfliktu. Obavy nemáz nich, pričom najpokojnejší sú voliči Slovenskej národnej strany . Agentúra NMS priblížila, že sú badateľné rozdiely v odpovediach, aj keď ide o socio-demografické parametre.„Ženy pociťujú obavu zo zapojenia Slovenska do vojnového konfliktu v najbližšej dobe o niečo viac než je priemer populácie. Na druhej strane, muži sa takéhoto zapojenia do vojny obávajú menej a v tejto otázke sú rozdelení presne na polovicu,“ priblížil analytik agentúry NMS Mikuláš Hanes Prieskum ďalej ukázal, že kroky vlády v oblasti obrany podľa občanov nie sú dostačujúce. To, že by mal štát reagovať na vývoj situácie vo svete v súvislosti s obranou si myslíopýtaných. Za dostačujúce považuje súčasné kroky vlády v oblasti obranyopýtaných.Ide teda o časť populácie, ktorá si nemyslí, že je potrebné podniknúť ďalšie kroky. Tí, ktorí si myslia, že je to potrebné, najčastejšie vidia ako dôležité zvýšenie investícií do infraštruktúry s dvojitým využitím, ktoré očakávajúrespondentov.opýtaných zase od štátu očakáva, že bude budovať a opravovať kryty civilnej ochrany. Výučbu civilnej ochrany na školách a obnovenie povinnej vojenskej služby s trvaním tri až šesť mesiacov podporujeobčanov Slovenska.opýtaných podporuje aj posilnenie a zatraktívnenie vojenských záloh arespondentov súhlasí aj s výraznejšou podporou domácich zbrojárskych firiem. Zvyšovanie výdavkov na obranu zo súčasných dvoch percent HDP nasi našlo podporu uobyvateľov.Na obrane Slovenska v prípade napadnutia iným štátom by sa bola podľa prieskumu ochotná podieľať polovica občanov.„Najčastejšie by ľudia boli ochotní podieľať sa na zásobovaní a starostlivosti o ranených a chorých, pričom 14 percent populácie by bolo ochotných podieľať sa na budovaní obranných opevnení a infraštruktúry,“ spresnila agentúra NMS a doplnila, žez opýtaných by bolo ochotných sa podieľať na kybernetickej obrane a rovnakouviedlo podieľanie sa na ovládaní bezpilotných lietadiel a dronov.So zbraňou v ruke na frontovú líniu by bolo ochotných ísťobčanov Slovenska. Prieskum ukázal, že nadpriemerne často sa chcú podieľať na obrane Slovenska vysokoškolsky vzdelaní občania, obyvatelia Bratislavského kraja a voliči opozičných strán.„Výrazne nadpriemerne sa chcú do obrany Slovenska v prípade napadnutia iným štátom zapájať voliči hnutia Progresívne Slovensko a v niektorých ohľadoch aj voliči strán Sloboda a Solidarita a Demokrati,” doplnil Hanes. Neochotu brániť Slovensko vyjadriloobčanov Slovenska. Išlo najmä o ľudí so stredoškolským vzdelaním s maturitou a voličov koalície.Najmenej ochotní brániť Slovensko by boli podľa výsledkov prieskumu voliči hnutia Republika (33 %) a strany Smer-SD (32 %). V porovnaní s ostatnými voličmi je pomerne vysoká neochota brániť Slovensko aj medzi voličmi hnutia Slovensko (29 %).