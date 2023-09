Malo by Slovensko vystúpiť z EÚ? Nemyslí si to 80 percent ľudí, za sú iba voliči Republiky, Smeru a SNS

11.9.2023 (SITA.sk) - Až, a teda osem z desiatich respondentov je názoru, že budúca vláda by nemala navrhnúť vystúpenie Slovenska z EÚ, pričomopýtaných si myslí, že by to vláda nemala urobiť určite auviedlo, že by to vláda asi nemala spraviť.Lenobčanov Slovenska si myslí, že by budúca vláda mala navrhnúť vystúpenie SR z EÚ. Z tohoje názoru, že by to vláda mala spraviť určite asi myslí, že by to vláda asi mala urobiť.Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu televízie Joj Volebná encyklopédia Slovenska. Agentúra vykonávala prieskum od 7. do 14. augusta na vzorke tisíc respondentov.Z prieskumu ďalej vyplynulo, že občania, ktorí si myslia, že by vláda mala navrhnúť vystúpenie z EÚ sú mierne nadpriemerne ľudia v strednom veku (34-65 rokov), ľudia s najnižším vzdelaním, obyvatelia Trenčianskeho, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja a výrazne nadpriemerne voliči strán Republika