Budúca vláda by mala viac investovať do propagácie Slovenska v zahraničí, myslia si to najmä mladší ľudia

Prieskum robila agentúra AKO telefonicky na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov od 24. do 28. júla.





11.9.2023 (SITA.sk) - Budúca vláda by mala viac investovať do propagácie Slovenska v zahraničí. Myslí si to ažopýtaných v sociologickom prieskume, ktorý robila agentúra AKO pre TV JOJ. Lenľudí si myslí, že by nemala.Vláda by mala viac investovať do propagácie našej krajiny v zahraničí najmä podľa ľudí vo veku od 18 do 33 rokov, ktorí sú vzdelanejší, majú stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie.Vyjadrili sa tak najmä ľudia s trvalým bydliskom v Trenčianskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji a voliči strán Progresívne Slovensko voličov PS) a Sloboda a Solidarita voličov SaS).Z hľadiska národnostného zloženia si žiada väčšiu propagáciu Slovenskarespondentov slovenskej národnosti,opýtaných maďarskej národnosti a ažľudí inej národnosti.Spolurespondentov si myslí, že by budúca vláda určite mala viac investovať do propagácie Slovenska v zahraničí auviedlo, že by asi mala viac investovať.Z tých, čo sa vyjadrili záporne, simyslí, že by určite nemala auviedlo, že by asi nemala. Spolurespondentov to nevedelo posúdiť anechcelo odpovedať.