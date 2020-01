Málo gólov a trápenie v defenzíve, slovenská „dvadsiatka“ neprekročila na MS svoj tieň

Jedna z najlepších tretín

Veľa individuálnych chýb

uviedol Hlavaj do mikrofónu RTVS.

Najlepším hráčom Džugan

3.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov neprekročili svoj tieň na majstrovstvách sveta juniorov v Česku. Tím pod vedením trénera Róberta Petrovického si zabezpečil zotrvanie v elitnej kategórii už vďaka víťazstvu v úvodnom zápase proti Kazachstanu, ale v nasledujúcich štyroch vystúpeniach proti kvalitnejším súperom ťahal vždy za kratší koniec a inkasoval až 27 gólov.Mladí Slováci sa s turnajom rozlúčili rovnako ako v predchádzajúcich štyroch prípadoch vo štvrťfinále, no ponúkli minimum pozitívnych impulzov.Jedným z mála bola prvá tretina štvrťfinálového súboja s Kanadou. V nej slovenská "dvadsiatka" sympaticky vzdorovala kvalitnému protivníkovi a po úvodných dvadsiatich minútach prehrávala iba 0:1. Hráči s javorovým listom na hrudi však vo zvyšku zápasu dominovali a pripravili rovesníkom spod Tatier prehru 1:6."Prvá tretina bola jednou z našich najlepších na celom turnaji. Na začiatku druhej sme zle vystúpili v útočnom pásme, neprečítali sme hru, prišli dve chyby. Po inkasovaných góloch sa zápas trochu otvoril, v poradí štvrté oslabenie sme už nedokázali ubrániť. Chlapci hrali až do konca, samozrejme, kvalita Kanady sa v niektorých chvíľach ukázala. Naši hráči bojovali, ako sa patrí, za to ich treba pochváliť. Samozrejme, turnaj sa pre nás skončil, z prehier mám zmiešané pocity. S niektorými vecami nie som spokojný," zhodnotil Petrovický, cituje ho web HockeySlovakia.sk.Slováci sa s výnimkou prvého zápasu proti Kazachom (3:1) trápili najmä v defenzíve, kde kopili obrovské množstvo individuálnych chýb. Aj z nich rezultovali jasné prehry 1:8 s Fínmi, 2:7 so Švajčiarmi, 2:6 so Švédmi a 1:6 s Kanaďanmi."Na turnaji sme nepredviedli také výkony, na aké sme mali. Najmä v obrane sme mohli hrať lepšie, veď sme dostali najviac gólov spomedzi tímov na turnaji," povedal útočník Maxim Čajkovič, ktorý na podujatí nepotvrdil úlohu ofenzívneho lídra mužstva. V piatich dueloch si pripísal iba dve asistencie a v hodnotení +/- bol najhorší z celého tímu s deviatimi zápornými bodmi.Pred štartom turnaja sa tréneri spoliehali na výkony brankára Samuela Hlavaja, ktorý prišiel do národného tímu s vizitkou najlepšieho gólmana zámorskej juniorskej QMJHL. Za priepustnou defenzívou však často nemal nárok na zakončenia súpera.V piatich súbojoch inkasoval 18 gólov zo 121 striel, čo znamená úspešnosť zákrokov 85,12 percenta."Odohrali sme v základnej skupine jeden zápas, do ktorého sme dali všetko. Vo štvrťfinále sme sa to pokúsili napraviť, ale nevyšlo to. Ostatné zápasy by som nehodnotil až tak pozitívne,"Zo zámorských posíl sa najviac darilo útočníkovi Oliverovi Okuliarovi, ktorý ukončil turnaj s bilanciou 2+2. Napriek tomu sa nedostal do výberu troch najlepších hráčov Slovenska na šampionáte. Zaslúžene v ňom zaujal miesto štvorgólový krídelník Róbert Džugan, ktorý bol najlepším strelcom tímu.Doplnil ho stále iba 17-ročný obranca Marko Stacha, ktorého tréneri dopísali na súpisku až po druhom zápase, ale vo zvyšných troch dueloch patril k najvýraznejším postavám mužstva. Tretím do partie bol útočník Martin Faško-Rudáš.Nasledujúce majstrovstvá sveta juniorov sa uskutočnia v Severnej Amerike v tradičnom termíne od 26. decembra do 5. januára. Dejiskami prestížneho podujatia budú kanadské mestá Edmonton a Red Deer. Slováci už teraz vedia, že sa na turnaji predstavia v A-skupine spolu so Švajčiarmi.Okrem nich im bude robiť spoločnosť prvý a štvrtý tím z aktuálneho šampionátu. Päticu pravdepodobne doplnia Nemci, ktorí majú bližšie k záchrane v elitnej kategórii ako Kazachovia.