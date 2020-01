Tomáš Tatar má nového spoluhráča, do Montrealu sa sťahuje slávny Iľja Kovaľčuk

Kovaľčuk je jednotkou draftu NHL z roku 2001 a počas svojho dlhoročného pôsobenia v Atlante nastupoval s Mariánom Hossom, Borisom Valábikom či Rolandom Petrovickým. Celkovo v zámorskej profilige odohral 929 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 447 gólov a 439 asistencii. Kovaľčuk je zlatým medailistom z OH 2018, dvojnásobným majstrom sveta (2008, 2009) a celkovo získal na svetových šampionátoch sedem cenných kovov.





3.1.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský hokejový útočník Iľja Kovaľčuk bude vo svojej kariére pokračovať vo farbách tímu Montreal Canadiens. V piatok to oznámil generálny manažér klubu Marc Bergevin.Rodák z Tveru podpísal s tímom, v ktorom pôsobí aj slovenský útočník Tomáš Tatar, dvojcestnú zmluvu do konca aktuálneho ročníka s minimálnym platom 700-tisíc amerických dolárov, v prípade účinkovania v AHL bude 70-tisíc USD.Po päťročnej anabáze v SKA Petrohrad sa pred začiatkom aktuálneho ročníka vrátil 36-ročný útočník do NHL, ale v drese Los Angeles Kings odohral iba 17 zápasov s bilanciou tri góly a šesť asistencií.Po odchode z "mesta anjelov" sa v médiach objavili informácie o záujme Bostonu, ale napokon Kovaľčuk zamieril iného klubu z tzv. Original six.Montreal bude jeho štvrtým pôsobiskom v NHL, keďže hrával aj za Atlantu Thrashers a New Jersey Devils.