Maloletý lyžiar utrpel vážne poranenie chrbtice, do strediska pri Poprade boli privolaní leteckí záchranári – VIDEO

25.2.2025 (SITA.sk) - V lyžiarskom areáli v Spišskom Bystrom pri Poprade v utorok popoludní zasahovali záchranári. Zranil sa tam maloletý lyžiar. Na pomoc mu letel aj vrtuľník, ktorý ho previezol do popradskej nemocnice. Potvrdila to pre agentúru SITA hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) „Môžeme potvrdiť, že dnes o 15:30 sme vyslali rýchlu zdravotnú pomoc a vrtuľník do lyžiarskeho areálu Kubašok k zranenému lyžiarovi. Po prvotnom ošetrení bola maloletá osoba letecky transportovaná do nemocnice v Poprade,“ uviedla hovorkyňa. Vzhľadom na to, že ide o dieťa, OS ZZS podľa nej bližšie informácie nebude poskytovať.Ako neskôr na sociálnej sieti informovala letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) , išlo o vážny pád lyžiara. „Lekárka bola po prílete k miestu vysadená z opretia vrtuľníka. Štrnásťročný lyžiar z Belgicka si pri páde na lyžiach vážne poranil chrbticu. Lekárka mu na mieste poskytla primárne ošetrenie, zateplila ho a následne bol z miesta evakuovaný palubným navijakom," opísala.Počas medzipristátia mu záchranári doplnili liečbu. V stabilizovanom stave, pri vedomí, s úrazom chrbtice a povrchovými odreninami tváre, ho letecky transportovali na ďalšie vyšetrenie do spomínanej nemocnice.