Vranov nad Topľou sa pýši zrekonštruovaným zariadením s opatrovateľskou službou za takmer 600-tisíc eur

25.2.2025 (SITA.sk) - Mesto Vranov nad Topľou v utorok slávnostne otvorilo Zariadenie s opatrovateľskou službou. Nové zariadenie má rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb v meste a skvalitniť starostlivosť o seniorov a osoby so závislosťou od pomoci iných.Celkové náklady na projekt boli vo výške takmer 590-tisíc eur, z toho samotné stavebné práce stáli viac ako 560-tisíc eur, zvyšok tvorilo vybavenie. Projekt bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom spolufinancovanie z rozpočtu mesta bolo na úrovni necelých 30-tisíc eur.Ako informovala hovorkyňa mesta Vranov n/Topľou Eva Fedorňáková, budova, ktorá predtým slúžila ako sídlo mestského bytového podniku, prešla kompletnou rekonštrukciou. Vzniklo šesť bytových jednotiek, ktoré poskytujú ubytovanie pre 12 klientov.„Našli sme vhodné využitie priestorov, ktoré v minulosti slúžili na administratívu. Následne stáli 20 rokov prázdne a bolo potrebné získať finančné prostriedky na ich rekonštrukciu. Podstatné je, že sa nám prostredníctvom eurofondov podarilo investovať do týchto priestorov takmer 590-tisíc eur,“ zdôraznil na oficiálnom otvorení priestorov primátor mesta Vranov n/Topľou Ján Ragan , podľa ktorého je nové zariadenie prínosom pre obyvateľov, najmä pre seniorov a osoby odkázané na pomoc.„Táto sociálna služba je potrebná, pretože máme veľké množstvo seniorov a hlavne sú to občania, ktorí vo vyššom veku majú zdravotné problémy, sú odkázaní na pomoc a kvalitný personál. Preto verím, že toto zariadenie bude stále obsadené a že ho občania nášho mesta ocenia,“ dodal.V rámci rekonštrukcie inštalovali požiarne schodiská, kompletne vymenili okná a dvere. K energetickej účinnosti objektu prispeje aj zateplenie budovy a strechy minerálnou vlnou, čím sa znižujú prevádzkové náklady a zvyšuje komfort klientov i personálu. Dôležitou súčasťou rekonštrukcie bolo aj vybudovanie výťahu, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup do všetkých častí budovy.Každá jednotka je vybavená dvojlôžkovou spálňou, kuchynkou a bezbariérovým sociálnym zariadením. Súčasťou zariadenia sú aj spoločné priestory, ako spoločenská miestnosť na stretávanie sa klientov a karanténna miestnosť pre prípad zdravotných rizík.Zariadenie je určené najmä pre seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím alebo chronickými ochoreniami, ktorí už nie sú schopní samostatne zabezpečovať svoje základné životné potreby.„Táto sociálna služba v meste Vranov n/Topľou doteraz chýbala. Určená je všetkým obyvateľov mesta, okresu, ale aj iných okresov, keďže prijímateľ si môže vybrať zariadenie, v ktorom chce, aby sa mu daná sociálna služba poskytovala. Služba nie je obmedzená vekom. Občan, ktorý dovŕši 18 rokov a potrebuje túto službu, bude mu poskytnutá,“ uviedla riaditeľka Zariadenia pre seniorov vo Vranove n/Topľou Katarína Gáliková.Dodala, že starostlivosť v zariadení bude zabezpečená 24 hodín denne. Služby sa poskytujú na dobu určitú, spravidla na jeden rok, pre občanov od druhého stupňa odkázanosti. Po zlepšení zdravotného stavu sa klient môže vrátiť do svojho domáceho prostredia alebo požiadať o inú formu starostlivosti.„Je tu práčovňa, opatrovateľská služba, plus doprovod, pokiaľ potrebuje klient ísť k lekárovi. Máme tu aj zdravotnú sestričku, ktorá sa taktiež stará o klientov. Súčasťou poskytovaných služieb je aj upratovanie, žehlenie a stravovanie,“ doplnila Gáliková.