Maloobchodné tržby na Slovensku rástli najrýchlejšie za posledných 21 mesiacov, vysoké tempo podporil zásielkový predaj

Nižší porovnávací základ

Tržby špecializovaných predajní

Negatívny pokles tržieb čerpacích staníc

5.4.2024 (SITA.sk) - Rast tržieb v maloobchode vo februári prekročil medziročne. Vysoké tempo podporil podľa Štatistického úradu SR najmä zásielkový predaj.Výborne sa darilo podľa štatistov aj veľkým obchodným reťazcom, či niektorým špecializovaným predajniam. Naopak, prepad tržieb pocítili najmä predajne pohonných hmôt.Tržby v maloobchode v stálych cenách medziročne rástli druhý mesiac po sebe. Vo februári boli ovyššie ako pred rokom, čo bolo najviac od mája 2022.Aktuálny výrazný rast je však podľa úradu ovplyvnený nižšou porovnávacou základňou v minulom roku, kedy boli tržby maloobchodu pod vplyvom vysokej inflácie po prepočte do stálych cien v útlme.Rast tržieb v druhom mesiaci medziročne evidovalo 6 z 9 zložiek maloobchodu. Výsledok najvýznamnejšie ovplyvnil viac ako štvrtinový rast tržieb e-shopov. Ide o druhý výrazný rast tržieb v tomto segmente po štyroch mesiacoch poklesov.V porovnaní s vlaňajškom sa podarilo navýšiť tržby tiež veľkým nešpecializovaným hyper- a supermarketom, a to oCelkovú bilanciu maloobchodu pozitívne ovplyvnil aj prírastok tržieb špecializovaných predajní, napr. obuvi, textilu či drogérií oa medziročné zvýšenie tržieb hobymarketov, predajní nábytku a spotrebnej elektroniky oNaopak, na odvetvie maloobchodu negatívne pôsobil pokles tržieb čerpacích staníc, teda predaj pohonných látok, a to oTaktiež to bol dvojciferný pokles v špecializovanom predaji zariadení pre informatiku a komunikácie. Nižšie boli aj tržby predajní hračiek, športových potrieb, kníh a podobne, a to oTržby sa medziročne až dvojciferne zvýšili v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov. V pluse boli všetky tri zložky tohto typu predaja.Medziročne navýšilo tržby aj ubytovanie oa reštaurácie a pohostinstvá. Ich tržby rástli už 18 mesiacov po sebe. Pokles tržieb zaznamenal iba veľkoobchod, tržby mu klesli už tretí mesiac v poradí, aktuálne o