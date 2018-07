Maloobchodné tržby v Česku spomalili v máji tempo rastu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 4. júla (TASR) - Po aprílovom zrýchlení zaznamenali maloobchodné tržby v Česku v máji mierne spomalenie rastu. Uviedol to v stredu Český štatistický úrad (ČSÚ), ktorý zverejnil predbežné údaje.Maloobchodné tržby na neupravenej báze bez započítania predaja automobilov vzrástli v máji oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 5 %. V apríli rast dosiahol 5,6 %. Aj po úprave o kalendárne vplyvy sa tržby v českom maloobchode zvýšili o 5 %.V medzimesačnom porovnaní maloobchodné tržby v máji vzrástli po úprave o sezónne vplyvy o 0,4 %.V prípade zahrnutia predaja automobilov sa maloobchodné tržby v Česku zvýšili v máji medziročne o 2,1 %. To znamená výrazné spomalenie rastu, keď v apríli tieto tržby dosiahli rast na úrovni 4,7 %. Výsledok bol horší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorí počítali so spomalením rastu na 3,5 %.