Reťazce Rewe a Lidl prestanú do konca roka predávať plastové slamky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 4. júla (TASR) - Nemecké obchodné koncerny Rewe a Lidl stiahnu do konca tohto roka z asi 6000 predajní všetky plastové slamky a podobný sortiment. Oba koncerny o tom informovali v stredu. Kaufland plánuje uskutočniť rovnaký krok do konca roku 2019. Z regálov zmiznú aj všetky jednorazové poháre, taniere, príbory a vatové tyčinky.Plastové slamky sú typickým jednorazovým tovarom. Spotrebitelia ho využívajú najviac 20 minút. Najčastejšie ide o produkt, ktorý najviac znečisťuje morské pláže a ktorý sa dostáva do morí a ostatných vodných plôch. Napríklad Rewe tak po novom nedostane do obehu ročne 42 miliónov plastových slamiek.Reťazce ich od nasledujúceho roka nahradia papierovými slamkami, trubičkami z pšeničných stebiel alebo z ocele.Lidl uviedol, že do roku 2025 zníži spotrebu tovaru z plastových materiálov o pätinu. Bude pokračovať aj v dlhoročnej praxi, keď ovocie a zeleninu bude ponúkať spotrebiteľom voľne z drevených prepraviek. Tie z plastových materiálov prestal používať.Nemecké obchodné reťazce začínajú plniť rozhodnutie Európskej komisie o obmedzení niektorých druhov tovarov z plastov, skôr než stihla vydať príslušnú smernicu.