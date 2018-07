Maloobchodné tržby v Číne zaznamenali v júni zrýchlenie rastu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 16. júla (TASR) - Maloobchodné tržby v Číne zrýchlili v júni medziročné tempo rastu a za celý 1. polrok dosiahol rast takmer dvojciferné hodnoty. Uviedol to v pondelok čínsky štatistický úrad.Tržby v čínskom maloobchode vzrástli minulý mesiac medziročne o 9 % po 8,5-% raste v máji. Výsledok zároveň prekonal očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením rastu na 8,8 %.Štatistický úrad zároveň zverejnil údaje za celý 1. polrok. Od januára do konca júna sa maloobchodné tržby zvýšili oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 9,4 %. Za prvé tri mesiace tohto roka dosiahol rast tržieb v čínskom maloobchode 9,8 %.