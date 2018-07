Poslankyňa Ružinova sa pre pokutu 1500 eur obrátila na ústavný súd

Ústavný súd SR, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 16. júla (TASR) – Pokutu takmer 1500 eur, ktorú dostala poslankyňa bratislavského Ružinova Lucia Štasselová za porušenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, rieši v súčasnosti Ústavný súd (ÚS) SR. Pokutu vo výške trojnásobného platu poslanca jej schválilo miestne zastupiteľstvo v januári tohto roka pre nedodržanie zákonom stanovenej lehoty na podanie majetkového priznania, a to so všetkými potrebnými náležitosťami.uviedla pre TASR hovorkyňa ÚS SR Martina Ferencová. V súčasnosti v danej veci prebiehajú nevyhnutné procesné úkony. Termín rozhodovania o merite veci, teda v rámci návrhu na preskúmanie uloženia pokuty, však zatiaľ podľa hovorkyni ústavného súdu vytýčený nebol.Ústavný súd zároveň v tejto súvislosti vyzval poslanecký zbor, ktorý predmetnú pokutu odsúhlasil a udelil, aby v predmetnej veci, k odvolaniu sa poslankyne voči pokute a k jej argumentom zaujal stanovisko a aby sa tiež vyjadril, či súhlasí s upustením od ústneho pojednávania.priblížila Ferencová. Znamená to, že vo veci sa rozhodne na neverejnom zasadnutí príslušného senátu.skonštatoval starosta Ružinova Dušan Pekár. K tomu, či poslanci mali kompetenciu rozhodovať o takejto pokute, sa vyjadriť nechcel.poznamenal Pekár.Výzvou sa najskôr zaoberala Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva (KOVZ), ktorá prijala stanovisko a následne minulý týždeň aj miestne zastupiteľstvo. To jednohlasne, všetkými 13 prítomnými poslancami, schválilo, že súhlasí s predmetným upustením.Podpredseda KOVZ Vladimír Sloboda na margo toho skonštatoval, že komisia a zastupiteľstvo len potvrdzujú prechádzajúci postup. Nevidí totiž dôvod, prečo by sa uznesenie o pokute malo meniť. Rovnakého názoru je aj iný poslanec Slavomír Drozd.povedal v rozprave. Upozornil, že pokuty sú dané zákonom a ten, kto ho poruší a nepodá majetkové priznanie načas, musí s pokutou počítať.doplnil Drozd.Samotná poslankyňa sa posledného zastupiteľstva nezúčastnila, dôvodom mala byť dovolenka. Ešte v januári však pre TASR priznala, že si je porušenia zákona vedomá.uviedla Štasselová. To, že k jej načas podanému majetkového priznaniu chýbajú ročné zúčtovania, sa dozvedela po termíne, takže ich doložila až po termíne.povedala Štasselová s tým, že voči rozhodnutiu sa odvolávať nebude.V súčasnom volebnom období sa už pokuty udeľovali. Napríklad vo februári 2015 schválilo zastupiteľstvo piatim poslancom pokutu 48,07 eura. A to z dôvodu, že po lehote podali písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Obdobná situácia bola napríklad aj v Petržalke v roku 2016, kedy museli pokutu zaplatiť dvaja poslanci.