Maloobchodné tržby v USA v októbri vzrástli o 0,8 %

Washington 15. novembra (TASR) - Maloobchodné tržby v USA sa v októbri výrazne oživili. Podporili ich aj jednorazové faktory, ako bolo zvýšenie výdavkov v oblastiach, ktoré predtým zasiahol hurikán Florence, a zdraženie benzínu. Výrazne vzrástol predaj áut a stavebných materiálov.Maloobchodné tržby v októbri na sezónne upravenej báze medzimesačne stúpli o 0,8 % po dvoch mesiacoch mierneho poklesu, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Maloobchodné tržby v októbri medziročne vyskočili o 4,6 %.Tržby bez započítania benzínu, ktorého ceny sa zvýšili, medzimesačne vzrástli o solídnych 0,5 %. Tržby bez započítania áut, benzínu, stavebných materiálov a stravovacích služieb stúpli o 0,3 %. Tieto takzvané jadrové tržby najviac korešpondujú so spotrebiteľskými výdavkami ako zložkou hrubého domáceho produktu (HDP).Správa o vývoji maloobchodných tržieb signalizuje, že spotrebiteľské výdavky si zachovali vysokú dynamiku aj na začiatku 4. kvartála. To znamená, že tempo rastu ekonomiky by malo zostať vysoké, aj keď sa predpokladá, že obchodný deficit sa zvýši a trh s bývaním bude pokračovať v oslabovaní. Na spotrebiteľské výdavky v USA pripadajú viac než dve tretiny ekonomickej aktivity. V 3. kvartáli bol ich nárast najprudší za štyri roky. Ekonomika počas troch mesiacov od júla do septembra expandovala o 3,5 %.Tržby autopredajcov v októbri stúpli o 1,1 % po znížení o 0,1 v septembri. Tržby predajcov stavebných materiálov vyskočili o 1 %. Tržby predajcov oblečenia sa zvýšili o 0,5 %.