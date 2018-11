Vládny odhad rastu nemeckej ekonomiky sa podľa ekonómov nenaplní

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 15. novembra (TASR) - Odhady nemeckej vlády, čo sa týka tohtoročného rastu ekonomiky, sa po poklese v 3. kvartáli už podľa všetkého naplniť nepodarí. Uviedli to vo štvrtok vedúce nemecké ekonomické inštitúty.Ako v stredu (14. 11.) uviedol štatistický úrad Destatis, nemecká ekonomika zaznamenala v 3. štvrťroku medzikvartálny pokles o 0,2 %. Bol to prvý pokles hrubého domáceho produktu najväčšej ekonomiky Európskej únie (EÚ) od 1. štvrťroka 2015. Pod nepriaznivý vývoj sa podpísali obchodné spory vo svete a problémy kľúčového automobilového sektora po zavedení nových emisných testov, ktoré začali v EÚ platiť od septembra.Nemecká vláda počíta s celoročným rastom ekonomiky na úrovni 1,8 %. Vzhľadom na vývoj v 3. štvrťroku však vedúce ekonomické inštitúty už s takýmto tempom rastu nepočítajú.povedal Stefan Kooths z Inštitútu pre svetovú ekonomiku (IFW).Rovnaký názor má aj Claus Michelsen z nemeckého Inštitútu pre výskum hospodárstva (DIW).povedal.Podobne o splnení vládnej prognózy pochybuje aj mníchovský ekonomický inštitút Ifo. Predpokladá, že v poslednom štvrťroku dosiahne nemecká ekonomika medzikvartálny rast na úrovni 0,4 %. Za celý rok by to potom znamenalo rast o 1,5 %.Nemecká vláda počíta s rastom na úrovni 1,8 % aj pre rok 2019. Podľa ekonóma z Ifo Tima Wollmershäusera bude musieť ekonomika odštartovať budúci rok výrazným medzikvartálnym rastom na úrovni okolo 0,6 %, aby tento cieľ naplnila.