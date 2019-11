Malta odmieta vinu v súvislosti s dohodu s Líbyou o návrate migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Valletta 10. novembra (TASR) - Maltská vláda bránila svoje konanie v súvislosti so správami o tom, že s Líbyou uzavrela "tajnú dohodu" o návrate migrantov zachytených v oblasti Stredozemného mora, informovala v nedeľu agentúra DPA.Hovorca maltskej vlády povedal, že bilaterálne stretnutia medzi Maltou a Líbyou sa uskutočňujú pravidelne a jeho krajina vždy koná v súlade s platným medzinárodným právom a zvyklosťami.Denník The Times of Malta v nedeľu napísal, že maltské ozbrojené zložky majú na základe dohody spolupracovať s líbyjskou pobrežnou strážou s cieľom zachytávať migrantov smerujúcich k Malte a vracať ich do Líbye.Líbyjská pobrežná stráž najmenej jedenkrát vnikla do oblasti, kde má pátracie a záchranné operácie na starosti Malta, a vyzdvihla migrantov, ktorí sa snažili dostať sa do Európy. Osobitný vyslanec Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) pre oblasť Stredozemného mora Vincent Cochetel v súvislosti s týmto údajným prípadom na Twitteri uviedol, že sa ním budú zaoberať príslušné úrady.Cochetel podľa The Times of Malta povedal, že návrat migrantov do Líbye a ich vylodenie bolo s určitosťou porušenie morského práva. Líbya podľa jeho slov nie je bezpečný prístav.Taliansko a Líbya v roku 2017 s podporou EÚ podpísali dohodu o zastavení prívalu migrantov zo severnej Afriky do Talianska. Rím a EÚ majú podľa nej poskytovať podporu líbyjskej pobrežnej stráži a Líbya má zabraňovať ľuďom vydávať sa z jej brehov na cestu do Európy.Humanitárne organizácie podľa DPA opakovane upozornili na to, že líbyjská pobrežná stráž nie je dostatočne vybavená na to, aby zvládala príliv žiadateľov o azyl. Ľuďom, ktorých vracajú naspäť do Líbye, hrozí porušovanie ľudských práv, neoprávnené zadržiavanie, mučenie a otroctvo.